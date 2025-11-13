Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД G7 призвали Иран к прямым переговорам с США - РИА Новости, 13.11.2025
00:03 13.11.2025
Главы МИД G7 призвали Иран к прямым переговорам с США
Главы МИД G7 призвали Иран к прямым переговорам с США - РИА Новости, 13.11.2025
Главы МИД G7 призвали Иран к прямым переговорам с США
Главы МИД G7 призывают Иран к прямым переговорам с США при поддержке Евротройки по ядерной программе Тегерана, следует из соответствующего заявления. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T00:03:00+03:00
2025-11-13T00:03:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
g7
магатэ
в мире, иран, сша, тегеран (город), g7, магатэ
В мире, Иран, США, Тегеран (город), G7, МАГАТЭ
Главы МИД G7 призвали Иран к прямым переговорам с США

Главы МИД G7 призвали Иран к прямым переговорам с США при поддержке евротройки

Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. Главы МИД G7 призывают Иран к прямым переговорам с США при поддержке Евротройки по ядерной программе Тегерана, следует из соответствующего заявления.
"Иран должен возобновить всестороннее сотрудничество с МАГАТЭ, включая проведение инспекций всех ядерных объектов и материалов. Мы призвали Иран вступить в прямые переговоры с Соединенными Штатами при поддержке E3 (евротройки – ред.)", – говорится в коммюнике.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране. 14 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Верховный лидер Ирана назвал главные условия начала взаимодействия с США
3 ноября, 14:43
 
В миреИранСШАТегеран (город)G7МАГАТЭ
 
 
