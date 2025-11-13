Рейтинг@Mail.ru
Индия выделила средства на смягчение последствий введения пошлин США
10:20 13.11.2025
Индия выделила средства на смягчение последствий введения пошлин США
Индия выделила средства на смягчение последствий введения пошлин США - РИА Новости, 13.11.2025
Индия выделила средства на смягчение последствий введения пошлин США
Индия выделила 250,6 миллиардов рупий (2,8 миллиарда долларов) на "Миссию по содействию экспорту" — флагманскую инициативу, направленную на повышение... РИА Новости, 13.11.2025
индия
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
экономика
индия
сша
индия, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, экономика
Индия, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, Экономика
Индия выделила $2,8 млрд для помощи бизнесу, пострадавшему от роста тарифов США

Индия выделила $2,8 млрд для помощи бизнесу, пострадавшему от роста тарифов США

Флаг Индии
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Saurabh Das
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 ноя – РИА Новости. Индия выделила 250,6 миллиардов рупий (2,8 миллиарда долларов) на "Миссию по содействию экспорту" — флагманскую инициативу, направленную на повышение конкурентоспособности индийского экспорта, особенно для малых и средних предприятий, сообщило министерство торговли и промышленности Индии.
"Миссия обеспечит комплексную, гибкую и цифровую структуру для содействия экспорту с общим бюджетом в 250,6 миллиардов рупий на период с 2025–2026 по 2030–2031 финансовые годы. Миссия по содействию экспорту знаменует собой стратегический переход от множества разрозненных схем к единому, ориентированному на результаты и адаптивному механизму, способному оперативно реагировать на вызовы мировой торговли и меняющиеся потребности экспортеров", - говорится в заявлении.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Трамп назвал условие сокращения пошлин против Индии
11 ноября, 00:06
Министерство отметило, что новая миссия направлена на непосредственное решение структурных проблем, сдерживающих индийский экспорт, включая ограниченный и дорогостоящий доступ к торговому финансированию, высокую стоимость соблюдения международных экспортных стандартов и логистические трудности для экспортеров во внутренних регионах и регионах с низкой интенсивностью экспорта.
"В рамках "Миссии по содействию экспорту" приоритетная поддержка будет оказана секторам, пострадавшим от недавнего повышения мировых тарифов, таким как текстиль, кожа, драгоценные камни и ювелирные изделия, машиностроение и морепродукты. Эти меры помогут сохранить экспортные заказы, сохранить рабочие места и поддержать диверсификацию в новые регионы", - отметило министерство.
В конце августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.
В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.
Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения, первую часть которого планируется подписать осенью этого года.
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
"Под дулом пистолета". В Индии сделали резкое заявление о США
24 октября, 15:00
 
Индия, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, Экономика
 
 
