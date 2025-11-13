Индия выделила средства на смягчение последствий введения пошлин США

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 ноя – РИА Новости. Индия выделила 250,6 миллиардов рупий (2,8 миллиарда долларов) на "Миссию по содействию экспорту" — флагманскую инициативу, направленную на повышение конкурентоспособности индийского экспорта, особенно для малых и средних предприятий, сообщило министерство торговли и промышленности Индии.

"Миссия обеспечит комплексную, гибкую и цифровую структуру для содействия экспорту с общим бюджетом в 250,6 миллиардов рупий на период с 2025–2026 по 2030–2031 финансовые годы. Миссия по содействию экспорту знаменует собой стратегический переход от множества разрозненных схем к единому, ориентированному на результаты и адаптивному механизму, способному оперативно реагировать на вызовы мировой торговли и меняющиеся потребности экспортеров", - говорится в заявлении.

Министерство отметило, что новая миссия направлена на непосредственное решение структурных проблем, сдерживающих индийский экспорт, включая ограниченный и дорогостоящий доступ к торговому финансированию, высокую стоимость соблюдения международных экспортных стандартов и логистические трудности для экспортеров во внутренних регионах и регионах с низкой интенсивностью экспорта.

"В рамках "Миссии по содействию экспорту" приоритетная поддержка будет оказана секторам, пострадавшим от недавнего повышения мировых тарифов, таким как текстиль, кожа, драгоценные камни и ювелирные изделия, машиностроение и морепродукты. Эти меры помогут сохранить экспортные заказы, сохранить рабочие места и поддержать диверсификацию в новые регионы", - отметило министерство.

В конце августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели , что пошлины будут ограничены на уровне 15%.

В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.