Минобороны рассказало о ходе наступления в Красноармейске

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российские войска продвигаются в западной части Красноармейска, сообщило Минобороны.
"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны", — говорится в сводке.
Красноармейск и Димитров составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.
Военные отразили десять атак штурмового полка "Скала" ВСУ из Гришино, пытавшегося деблокировать окруженную украинскую группировку. Противник потерял до 30 человек и шесть боевых бронированных машин. Также бойцы зачищают населенный пункт Рог в районе Красноармейска.
В Димитрове армия продолжает наступать в микрорайоне Восточный, в южной части города и в направлении микрорайона Западный.
За сутки ВСУ потеряли в этой агломерации 229 военных, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
К концу октября группировка "Центр" взяла в кольцо украинские войска в районе Красноармейска и Димитрова. Российская армия регулярно пресекает попытки ВСУ деблокировать подразделения противника.
