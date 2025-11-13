Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о ходе наступления в Красноармейске - РИА Новости, 13.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 13.11.2025 (обновлено: 12:34 13.11.2025)
Минобороны рассказало о ходе наступления в Красноармейске
Минобороны рассказало о ходе наступления в Красноармейске - РИА Новости, 13.11.2025
Минобороны рассказало о ходе наступления в Красноармейске
Российские войска продвигаются в западной части Красноармейска, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T12:17:00+03:00
2025-11-13T12:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
димитров
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
красноармейск
донецкая народная республика
димитров
безопасность, россия, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, димитров, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Димитров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о ходе наступления в Красноармейске

МО: ВС России активно наступают в западной части Красноarmейска

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российские войска продвигаются в западной части Красноармейска, сообщило Минобороны.
"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны", — говорится в сводке.
Красноармейск и Димитров составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

Военные отразили десять атак штурмового полка "Скала" ВСУ из Гришино, пытавшегося деблокировать окруженную украинскую группировку. Противник потерял до 30 человек и шесть боевых бронированных машин. Также бойцы зачищают населенный пункт Рог в районе Красноармейска.
В Димитрове армия продолжает наступать в микрорайоне Восточный, в южной части города и в направлении микрорайона Западный.
За сутки ВСУ потеряли в этой агломерации 229 военных, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
К концу октября группировка "Центр" взяла в кольцо украинские войска в районе Красноармейска и Димитрова. Российская армия регулярно пресекает попытки ВСУ деблокировать подразделения противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДимитровМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
