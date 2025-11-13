https://ria.ru/20251113/gripp-2054680405.html
В Москве выросла заболеваемость гриппом
В Москве выросла заболеваемость гриппом - РИА Новости, 13.11.2025
В Москве выросла заболеваемость гриппом
Количество случаев гриппа растет среди населения Москвы, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T10:27:00+03:00
2025-11-13T10:27:00+03:00
2025-11-13T10:28:00+03:00
здоровье - общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
грипп
орви
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136581/95/1365819556_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_8fa35009010ae5de9bdd2e08e5dfa437.jpg
https://ria.ru/20251029/vaktsinatsiya-2051544155.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136581/95/1365819556_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3892ce5649a9f303415cc37128c431ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп, орви
Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Грипп, ОРВИ
В Москве выросла заболеваемость гриппом
Роспотребнадзор: в Москве растет число случаев гриппа