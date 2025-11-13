Рейтинг@Mail.ru
В Москве выросла заболеваемость гриппом - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 13.11.2025 (обновлено: 10:28 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/gripp-2054680405.html
В Москве выросла заболеваемость гриппом
В Москве выросла заболеваемость гриппом - РИА Новости, 13.11.2025
В Москве выросла заболеваемость гриппом
Количество случаев гриппа растет среди населения Москвы, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T10:27:00+03:00
2025-11-13T10:28:00+03:00
здоровье - общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
грипп
орви
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136581/95/1365819556_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_8fa35009010ae5de9bdd2e08e5dfa437.jpg
https://ria.ru/20251029/vaktsinatsiya-2051544155.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136581/95/1365819556_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3892ce5649a9f303415cc37128c431ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп, орви
Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Грипп, ОРВИ
В Москве выросла заболеваемость гриппом

Роспотребнадзор: в Москве растет число случаев гриппа

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Количество случаев гриппа растет среди населения Москвы, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
«
"В настоящее время эпидемиологическая ситуация по острым ОРВИ и гриппу соответствует сезону года. Однако растет количество случаев гриппа среди населения Москвы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 45-й неделе 2025 года, с 3 по 9 ноября, эпидемические пороги в столице не превышены. Показатели заболеваемости снизились по сравнению с прошлой неделей среди совокупного населения и во всех возрастных группах.
"В структуре острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ) преобладают риновирусы", - добавляется в сообщении.
Медик делает прививку от гриппа - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Врач рассказал, кому жизненно необходима вакцинация от гриппа
29 октября, 16:09
 
Здоровье - ОбществоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ГриппОРВИ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала