В Москве выросла заболеваемость гриппом

"В настоящее время эпидемиологическая ситуация по острым ОРВИ и гриппу соответствует сезону года. Однако растет количество случаев гриппа среди населения Москвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 45-й неделе 2025 года, с 3 по 9 ноября, эпидемические пороги в столице не превышены. Показатели заболеваемости снизились по сравнению с прошлой неделей среди совокупного населения и во всех возрастных группах.