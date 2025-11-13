Рейтинг@Mail.ru
Госдума отклонила проект о целевых отчислениях для иностранных компаний - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/gosduma-2054805041.html
Госдума отклонила проект о целевых отчислениях для иностранных компаний
Госдума отклонила проект о целевых отчислениях для иностранных компаний - РИА Новости, 13.11.2025
Госдума отклонила проект о целевых отчислениях для иностранных компаний
Госдума отклонила в первом чтении законопроект, вводящий целевые отчисления для иностранных компаний из недружественных стран, которые после 22 февраля 2022... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T16:25:00+03:00
2025-11-13T16:25:00+03:00
экономика
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
https://realty.ria.ru/20250722/gd-2030664413.html
https://ria.ru/20250615/biznes-2022902274.html
https://ria.ru/20250922/pravitelstvo-2043519588.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, госдума рф
Экономика, Россия, Госдума РФ
Госдума отклонила проект о целевых отчислениях для иностранных компаний

Госдума отклонила проект об отчислениях для компаний из недружественных стран

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, вводящий целевые отчисления для иностранных компаний из недружественных стран, которые после 22 февраля 2022 года покинули Россию, а теперь хотят возвратиться.
Документ был внесен группой депутатов из фракции "Новые люди". Он был направлен на поддержку российских производств и развитие собственных перспективных технологий на территории РФ. Законопроект устанавливал условия возвращения в Россию иностранных компаний из недружественных стран, которые после 22 февраля 2022 года прекратили или сократили свою деятельность на ее территории.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
ГД разрешила компаниям с госучастием владеть участками научных центров
22 июля, 16:56
Согласно документу, такие компании должны были раскрыть используемые ими технологии, направленные на создание высокотехнологичной продукции работ или услуг и перечислить 2% от размера собственных средств (капитала) в Фонд технологического суверенитета РФ, создаваемый в целях содействия достижению технологического лидерства России.
При этом правительство по согласованию с президентом России вправе было бы установить и иной размер отчислений.
В пояснительной записке отмечалось, что после 22 февраля 2022 года многие иностранные компании из недружественных стран ушли с российского рынка, и сейчас наблюдается тенденция их возможного возвращения - по прогнозам, в нынешнем году могут вернуться до 350 таких организаций.
Возвращение этих компаний, по мнению авторов законопроекта, может навредить российскому рынку: они могут вытеснить отечественные производства, особенно в "технологически важных" отраслях, куда с 2022 года активно инвестируют российские компании, а молодые производства могут просто не выдержать конкуренции с крупными компаниями.
Современный офис в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Эксперт рассказал, от чего зависит возвращение иностранных компаний
15 июня, 06:06
Однако против принятия законопроекта выступило правительство РФ и профильный комитет Госдумы по экономической политике. Кабмин обратил внимание, что он имеет схожий предмет правового регулирования с законами о специальных экономических и принудительных мерах, и о мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств.
В связи с этим разработка отдельного закона, предусматривающего общее регулирование мер воздействия на недружественных лиц, нецелесообразна, указывается в отзыве правительства.
Комитет по экономполитике, разделяя позицию кабмина, заметил, что в законопроекте также "не урегулированы последствия предоставления субъектами мер воздействия неактуальной, устаревшей или неполной информации об используемых технологиях".
При этом стоит учитывать, что требование о раскрытии такой информации в ряде случаев может привести к нарушению прав на интеллектуальную собственность, указывается в заключении комитета.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Правительство не поддержало проект о мерах для компаний, ушедших из России
22 сентября, 14:04
 
ЭкономикаРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала