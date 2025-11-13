В Госдуме прокомментировали коррупционный скандал на Украине

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Петля народного гнева и недовольства западных кураторов затягивается на шее Владимира Зеленского, правительство Украины как никогда близко к вотуму недоверия, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис, комментируя украинский коррупционный скандал.

"Петля народного гнева и недовольства западных кураторов на шее Зеленского затягивается. Это очевидно хотя бы по тому, как подробно освещают новый виток украинского политического и экономического кризиса европейские и американские СМИ. Правительство Украины как никогда близко к вотуму недоверия", - сказала Чемерис.

По ее мнению, вопрос лишь в том, кто из украинских политиков, "почуяв скорый запах крови и неминуемой расправы с воровской шайкой в руководстве страны", первым решится публично выступить и присоединиться к народной волне недовольства в отношении украинского правительства и власти в целом.

Депутат отметила, что очередной политический скандал на Украине вскрыл и так давно всем очевидный коррупционный нарыв, полностью охвативший страну.

"Украинцы со смехом называют кабинет министров Кабминдич - в честь нового "героя" антикоррупционной повестки, скандально известного бизнесмена Тимура Миндича, объявленного в розыск и экстренно скрывшегося от следствия. Коррупционные схемы в самых высоких кабинетах власти Украины привели к постоянным перебоям в поставках электроэнергии и глобальному расхищению военного бюджета", - подчеркнула она.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики.

В свою очередь, депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины.