В Госдуме прокомментировали коррупционный скандал на Украине - РИА Новости, 13.11.2025
14:12 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/gosduma-2054748812.html
В Госдуме прокомментировали коррупционный скандал на Украине
В Госдуме прокомментировали коррупционный скандал на Украине
В Госдуме прокомментировали коррупционный скандал на Украине
Петля народного гнева и недовольства западных кураторов затягивается на шее Владимира Зеленского, правительство Украины как никогда близко к вотуму недоверия,... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T14:12:00+03:00
2025-11-13T14:12:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
госдума рф
украина
в мире, украина, владимир зеленский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, госдума рф
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали коррупционный скандал на Украине

Депутат Чемерис: Петля народного гнева затягивается на шее Зеленского

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Петля народного гнева и недовольства западных кураторов затягивается на шее Владимира Зеленского, правительство Украины как никогда близко к вотуму недоверия, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис, комментируя украинский коррупционный скандал.
"Петля народного гнева и недовольства западных кураторов на шее Зеленского затягивается. Это очевидно хотя бы по тому, как подробно освещают новый виток украинского политического и экономического кризиса европейские и американские СМИ. Правительство Украины как никогда близко к вотуму недоверия", - сказала Чемерис.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Запад готовится к уходу Зеленского, заявили в Госдуме
10 ноября, 14:13
По ее мнению, вопрос лишь в том, кто из украинских политиков, "почуяв скорый запах крови и неминуемой расправы с воровской шайкой в руководстве страны", первым решится публично выступить и присоединиться к народной волне недовольства в отношении украинского правительства и власти в целом.
Депутат отметила, что очередной политический скандал на Украине вскрыл и так давно всем очевидный коррупционный нарыв, полностью охвативший страну.
"Украинцы со смехом называют кабинет министров Кабминдич - в честь нового "героя" антикоррупционной повестки, скандально известного бизнесмена Тимура Миндича, объявленного в розыск и экстренно скрывшегося от следствия. Коррупционные схемы в самых высоких кабинетах власти Украины привели к постоянным перебоям в поставках электроэнергии и глобальному расхищению военного бюджета", - подчеркнула она.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Politico рассказало о плачевном положении Зеленского
24 июля, 11:49
В свою очередь, депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Верховной раде призвали к чисткам в офисе Зеленского
12 ноября, 19:23
 
