Госдума обсудит строительство медучреждений в регионах
Госдума обсудит строительство медучреждений в регионах - РИА Новости, 13.11.2025
Госдума обсудит строительство медучреждений в регионах
Госдума 19 ноября на пленарном заседании обсудит вопрос строительства медицинских учреждений в регионах РФ в рамках реализации госпрограмм, данное предложение
общество
россия
вячеслав володин
сергей леонов
госдума рф
россия
Новости
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Госдума 19 ноября на пленарном заседании обсудит вопрос строительства медицинских учреждений в регионах РФ в рамках реализации госпрограмм, данное предложение выдвинул председатель палаты парламента Вячеслав Володин, сообщается на сайте ГД.
На сайте Госдумы
отмечается, что глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов
сообщил, что на коллегии Минздрава РФ поднимался вопрос об оказании экстренной медицинской помощи в регионах в рамках реализации госпрограмм. По его словам, до 20 субъектов РФ
в середине года были доведены денежные средства на строительство приемных отделений, но в большинстве регионов есть риски не сдать объекты до конца этого года. Володин
предложил обсудить эту тему на пленарном заседании 19 ноября, поручив главе профильного комитета подготовить и представить депутатам соответствующий доклад.
"Надо ответственно подходить к реализации проектов, которые финансируются за счет средств федерального бюджета", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте ГД.
По словам председателя Госдумы, недопустимо относиться "спустя рукава" к реализации задач, поставленных в рамках госпрограмм. Он подчеркнул, что данные вопросы находятся на контроле не только у профильного министерства и правительства РФ, но и парламента страны.