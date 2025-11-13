Госдума обсудит строительство медучреждений в регионах

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Госдума 19 ноября на пленарном заседании обсудит вопрос строительства медицинских учреждений в регионах РФ в рамках реализации госпрограмм, данное предложение выдвинул председатель палаты парламента Вячеслав Володин, сообщается на сайте ГД.

"Надо ответственно подходить к реализации проектов, которые финансируются за счет средств федерального бюджета", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте ГД.

По словам председателя Госдумы, недопустимо относиться "спустя рукава" к реализации задач, поставленных в рамках госпрограмм. Он подчеркнул, что данные вопросы находятся на контроле не только у профильного министерства и правительства РФ, но и парламента страны.