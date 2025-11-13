Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали причину приостановки переговоров по Украине - РИА Новости, 13.11.2025
08:57 13.11.2025
В Госдуме назвали причину приостановки переговоров по Украине
В Госдуме назвали причину приостановки переговоров по Украине - РИА Новости, 13.11.2025
В Госдуме назвали причину приостановки переговоров по Украине
Вина в приостановке переговоров по урегулированию украинского конфликта полностью лежит на киевской власти, безответственно срывающей любые реальные мирные... РИА Новости, 13.11.2025
В Госдуме назвали причину приостановки переговоров по Украине

Депутат Шеремет: вина в приостановке переговоров лежит на Киеве

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Вина в приостановке переговоров по урегулированию украинского конфликта полностью лежит на киевской власти, безответственно срывающей любые реальные мирные инициативы, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Британская газета Times после беседы с замглавы украинского МИД Сергеем Кислицей, который участвовал в переговорах в Стамбуле, сообщила о приостановке переговоров России и Украины. Комментируя его заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев сорвал "последние обещания" по обменам, обменяв менее 30% из 1200 человек, о которых договорились. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщал, что переговоры более 100 дней находятся на паузе, несмотря на то, что российская сторона сделала все для их продолжения.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Невозможно вести переговоры, когда Киев не хочет говорить, заявил Песков
12 ноября, 17:07
"Любые мирные переговоры состоят из компромиссов и похожи на улицу с двухсторонним движением. Россия заинтересована в мирном урегулировании конфликта, но вынуждена вести односторонний монолог, без надлежащей обратной реакции со стороны украинской власти и ее переговорщиков, из раза в раз меняющих свои решения, намеренно и безответственно срывающих плохо имитируемый ими для широкой общественности переговорный процесс. Вина в приостановке переговоров полностью лежит на украинской стороне", - сказал Шеремет.
По его словам, украинская сторона, находясь под влиянием британских кураторов, искусственно создает непреодолимые заторы для урегулирования конфликта.
"Сами же украинские переговорщики находятся под жестким прессингом диктата режима Зеленского, их малейшие попытки выработать совместное с Россией компромиссное решение блокируются. На предложения же России создать постоянно действующую совместную рабочую группу для решения целого перечня острых вопросов, в том числе гуманитарного характера, наша сторона получила отказ. Поэтому вполне закономерно, что переговорный процесс сегодня стал на паузу", - сказал Шеремет.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Зачем нужны переговоры Путина с Трампом
18 октября, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулМихаил ШереметВладимир ЗеленскийСергей КислицаГосдума РФ
 
 
