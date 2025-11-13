В Госдуме назвали причину приостановки переговоров по Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Вина в приостановке переговоров по урегулированию украинского конфликта полностью лежит на киевской власти, безответственно срывающей любые реальные мирные инициативы, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

"Любые мирные переговоры состоят из компромиссов и похожи на улицу с двухсторонним движением. Россия заинтересована в мирном урегулировании конфликта, но вынуждена вести односторонний монолог, без надлежащей обратной реакции со стороны украинской власти и ее переговорщиков, из раза в раз меняющих свои решения, намеренно и безответственно срывающих плохо имитируемый ими для широкой общественности переговорный процесс. Вина в приостановке переговоров полностью лежит на украинской стороне", - сказал Шеремет

По его словам, украинская сторона, находясь под влиянием британских кураторов, искусственно создает непреодолимые заторы для урегулирования конфликта.

"Сами же украинские переговорщики находятся под жестким прессингом диктата режима Зеленского , их малейшие попытки выработать совместное с Россией компромиссное решение блокируются. На предложения же России создать постоянно действующую совместную рабочую группу для решения целого перечня острых вопросов, в том числе гуманитарного характера, наша сторона получила отказ. Поэтому вполне закономерно, что переговорный процесс сегодня стал на паузу", - сказал Шеремет.

Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.