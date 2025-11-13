В Госдуме ответили контр-адмиралy США Граббе фразой Суворова

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости ответил на заявление контр-адмирала США Брета Граббе о перевесе кораблей НАТО в Балтийском море фразой русского полководца Александра Суворова: "Воюй не числом, а умением".

Ранее Граббе заявил, что НАТО якобы располагает в три-четыре раза большим числом кораблей в Балтийском море, чем потенциальный противник, сообщает портал Breaking Defens. Граббе добавил, что Балтийское море якобы стало "озером, полным подводных лодок НАТО".

"Похоже адмирал Брет Граббе плохо учился в Военно-морской академии США в Аннаполисе, не усвоил законы войны великого русского полководца Александра Суворова: "Воюй не числом, а умением" и тактику молниеносных морских ударов адмирала Федора Ушакова", - сказал Ивлев.

При этом депутат подчеркнул, что Россия ни с кем не собирается воевать, в том числе и на Балтике.