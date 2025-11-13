Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме ответили контр-адмиралy США Граббе фразой Суворова
04:32 13.11.2025 (обновлено: 07:31 13.11.2025)
В Госдуме ответили контр-адмиралy США Граббе фразой Суворова
В Госдуме ответили контр-адмиралy США Граббе фразой Суворова
В Госдуме ответили контр-адмиралy США Граббе фразой Суворова
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости ответил на заявление контр-адмирала США Брета Граббе
2025-11-13T04:32:00+03:00
2025-11-13T07:31:00+03:00
балтийское море
сша
аннаполис
леонид ивлев
александр суворов (полководец)
федор ушаков
нато
госдума рф
балтийское море
сша
аннаполис
балтийское море, сша, аннаполис, леонид ивлев, александр суворов (полководец), федор ушаков, нато, госдума рф
Балтийское море, США, Аннаполис, Леонид Ивлев, Александр Суворов (полководец), Федор Ушаков, НАТО, Госдума РФ
В Госдуме ответили контр-адмиралy США Граббе фразой Суворова

Депутат ГД Ивлев: контр-адмиралy США Граббе нужно воевать не числом, а умением

Корабли НАТО
Корабли НАТО
Корабли НАТО
Корабли НАТО. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости ответил на заявление контр-адмирала США Брета Граббе о перевесе кораблей НАТО в Балтийском море фразой русского полководца Александра Суворова: "Воюй не числом, а умением".
Ранее Граббе заявил, что НАТО якобы располагает в три-четыре раза большим числом кораблей в Балтийском море, чем потенциальный противник, сообщает портал Breaking Defens. Граббе добавил, что Балтийское море якобы стало "озером, полным подводных лодок НАТО".
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Балтика и Черное море могли быть внутренними морями НАТО, заявил Косачев
11 ноября, 11:10
"Похоже адмирал Брет Граббе плохо учился в Военно-морской академии США в Аннаполисе, не усвоил законы войны великого русского полководца Александра Суворова: "Воюй не числом, а умением" и тактику молниеносных морских ударов адмирала Федора Ушакова", - сказал Ивлев.
При этом депутат подчеркнул, что Россия ни с кем не собирается воевать, в том числе и на Балтике.
"В отличие от агрессивного блока НАТО, страны-участницы которого буквально нашпиговали Балтийское море военными корветами и подводными лодками числом, соразмерным с количеством балтийской селедки", - сказал депутат.
Учения НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
СМИ: Балтийское море наводнили военные "корабли-призраки"
7 ноября, 04:31
 
Балтийское мореСШААннаполисЛеонид ИвлевАлександр Суворов (полководец)Федор УшаковНАТОГосдума РФ
 
 
