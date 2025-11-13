https://ria.ru/20251113/gosduma-2054646900.html
В Госдуме ответили контр-адмиралy США Граббе фразой Суворова
В Госдуме ответили контр-адмиралy США Граббе фразой Суворова - РИА Новости, 13.11.2025
В Госдуме ответили контр-адмиралy США Граббе фразой Суворова
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости ответил на заявление контр-адмирала США Брета Граббе о... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T04:32:00+03:00
2025-11-13T04:32:00+03:00
2025-11-13T07:31:00+03:00
балтийское море
сша
аннаполис
леонид ивлев
александр суворов (полководец)
федор ушаков
нато
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799638635_0:196:2736:1735_1920x0_80_0_0_4b3c653a98d281926bbdbda6fb2323bd.jpg
https://ria.ru/20251111/kosachev-2054124048.html
https://ria.ru/20251107/finlyandiya-2053330303.html
балтийское море
сша
аннаполис
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799638635_210:0:2642:1824_1920x0_80_0_0_0e8f5f9ded2ad7af522db056c7e6b5a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балтийское море, сша, аннаполис, леонид ивлев, александр суворов (полководец), федор ушаков, нато, госдума рф
Балтийское море, США, Аннаполис, Леонид Ивлев, Александр Суворов (полководец), Федор Ушаков, НАТО, Госдума РФ
В Госдуме ответили контр-адмиралy США Граббе фразой Суворова
Депутат ГД Ивлев: контр-адмиралy США Граббе нужно воевать не числом, а умением
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости ответил на заявление контр-адмирала США Брета Граббе о перевесе кораблей НАТО в Балтийском море фразой русского полководца Александра Суворова: "Воюй не числом, а умением".
Ранее Граббе заявил, что НАТО якобы располагает в три-четыре раза большим числом кораблей в Балтийском море, чем потенциальный противник, сообщает портал Breaking Defens. Граббе добавил, что Балтийское море якобы стало "озером, полным подводных лодок НАТО".
"Похоже адмирал Брет Граббе плохо учился в Военно-морской академии США в Аннаполисе, не усвоил законы войны великого русского полководца Александра Суворова: "Воюй не числом, а умением" и тактику молниеносных морских ударов адмирала Федора Ушакова", - сказал Ивлев.
При этом депутат подчеркнул, что Россия ни с кем не собирается воевать, в том числе и на Балтике.
"В отличие от агрессивного блока НАТО, страны-участницы которого буквально нашпиговали Балтийское море военными корветами и подводными лодками числом, соразмерным с количеством балтийской селедки", - сказал депутат.