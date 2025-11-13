Рейтинг@Mail.ru
Глава Минюста Польши обвинил Навроцкого в нарушении конституции
16:30 13.11.2025
Глава Минюста Польши обвинил Навроцкого в нарушении конституции
Глава Минюста Польши обвинил Навроцкого в нарушении конституции
Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Вальдемар Журек обвинил президента страны Кароля Навроцкого в нарушении конституции. РИА Новости, 13.11.2025
2025
Глава Минюста Польши обвинил Навроцкого в нарушении конституции

Глава Минюста Польши обвинил президента Навроцкого в нарушении конституции

ВАРШАВА, 13 ноя – РИА Новости. Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Вальдемар Журек обвинил президента страны Кароля Навроцкого в нарушении конституции.
В среду Навроцкий в противостоянии с правительством отказался назначать 46 судей, рекомендованных Национальным судебным советом.
"Это совершенно неконституционные действия. Я могу с полной ответственностью сказать, что такой подход к процессу назначения судей является нарушением польской конституции", - сказал Журек на пресс-конференции.
"Два конституционных органа, Национальный судебный совет и президент, должны работать вместе. В этой системе нет ничего, указывающего на то, что именно президент имеет единственный и решающий голос о том, кто в Польше станет судьей", - добавил он.
В свою очередь Навроцкий обвинил Журека в незнании конституции.
"Это очень грустно, что министр юстиции Вальдемар Журек не знает конституции, которая ясно описывает компетенции президента Польши в части назначения судей. Я понимаю, что в своей юридической эквилибристике Вальдемар Журек пытается обратить внимание на отсутствие обоснования. Обоснования быть не должно", - сказал он журналистам.
Президент отметил, что имеет право как назначать судей, так и отказывать в их назначении.
"Министр юстиции должен уважать польскую конституцию. Я, как и мои предшественники, могу назначать судей, а также могу отказывать в назначениях", - сказал он.
В Польше уже несколько лет продолжается спор вокруг статуса так называемых "неосудей" - судей, назначенных после судебной реформы, проведённой правящей с 2015 по 2023 годы партией "Право и справедливость". Реформа изменила порядок формирования Национального судебного совета, который выдвигает кандидатов на судебные должности. Если ранее большинство членов совета выбирались самими судьями, то после изменений их стал назначать сейм. Критики реформы считают, что это поставило под угрозу независимость судебной власти.
Судьи, получившие назначения по представлению нового состава KRS, неофициально именуются "неосудьи". Таковых в настоящее время несколько сотен, включая часть судей верховного суда. "Неосудьи" находятся в конфронтации с судьями, назначенными до реформы, которые не считают тех судьями.
Европейские институты, в том числе Европейский суд по правам человека и Еврокомиссия, заявляли, что новый порядок назначения судей в Польше не соответствует принципу независимости суда.
После парламентских выборов 2023 года и смены власти в Польше новое правительство Дональда Туска объявило о намерении провести реформу судебной системы и вернуть независимый порядок формирования KRS. Однако вопрос о статусе назначенных ранее судей остаётся открытым. Часть экспертов предлагает признать их назначения недействительными, другие — провести повторное утверждение в соответствии с обновлёнными правилами.
Конституционный суд, в составе которого также находятся судьи, назначенные по новой процедуре, выступает против пересмотра реформ. Это создаёт дополнительное напряжение между ветвями власти и усиливает правовую неопределённость в судебной системе страны.
