Украинские БПЛА атаковали Белгородскую область более ста раз за сутки

БЕЛГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 12 районов Белгородской области более 100 беспилотниками, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 33 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 22 снаряда и зафиксированы атаки 101 беспилотником, из них 52 дрона были сбиты и подавлены. Пострадал один мирный житель. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 9 частных домовладениях, двух объектах инфраструктуры, социальном и коммерческом объектах, сельхозпредприятии, административном здании и 20 транспортных средствах.
"В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Глотово, Головчино, Доброе, Дроновка, Замостье, Козинка, Пороз и хутору Масычево выпущено 12 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и нанесены удары 35 беспилотников, 5 из которых сбиты и подавлены. В городе Грайворон в результате атаки дрона на автомобиль мужчина получил баротравму. Лечение продолжает амбулаторно", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что над Алексеевским, Губкинским, Старооскольским округами и Чернянским районами сбиты 31 беспилотник самолётного типа, Белгородский район, Валуйский и Шебекинский округа атакованы 24 беспилотниками, 15 из которых подавлены. По данным главы области, в Борисовском и Ракитянском районе по трем селам совершены атаки 3 дронов, по Краснояружскому району выпущено 10 боеприпасов и совершены атаки 7 беспилотников, над Корочанским районом системой ПВО сбит беспилотник.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
