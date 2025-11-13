Рейтинг@Mail.ru
Украинские БПЛА атаковали Белгородскую область более ста раз за сутки - РИА Новости, 13.11.2025
12:14 13.11.2025
Украинские БПЛА атаковали Белгородскую область более ста раз за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 12 районов Белгородской области более 100 беспилотниками, сообщает глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 12 районов Белгородской области более 100 беспилотниками, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 33 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 22 снаряда и зафиксированы атаки 101 беспилотником, из них 52 дрона были сбиты и подавлены. Пострадал один мирный житель. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 9 частных домовладениях, двух объектах инфраструктуры, социальном и коммерческом объектах, сельхозпредприятии, административном здании и 20 транспортных средствах.
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Тульский губернатор рассказал об атаке БПЛА на регион
Вчера, 08:27
"В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Глотово, Головчино, Доброе, Дроновка, Замостье, Козинка, Пороз и хутору Масычево выпущено 12 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и нанесены удары 35 беспилотников, 5 из которых сбиты и подавлены. В городе Грайворон в результате атаки дрона на автомобиль мужчина получил баротравму. Лечение продолжает амбулаторно", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что над Алексеевским, Губкинским, Старооскольским округами и Чернянским районами сбиты 31 беспилотник самолётного типа, Белгородский район, Валуйский и Шебекинский округа атакованы 24 беспилотниками, 15 из которых подавлены. По данным главы области, в Борисовском и Ракитянском районе по трем селам совершены атаки 3 дронов, по Краснояружскому району выпущено 10 боеприпасов и совершены атаки 7 беспилотников, над Корочанским районом системой ПВО сбит беспилотник.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Фрагмент кассетного боеприпаса, сброшенного с помощью БПЛА - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Краснодарском крае нашли обломки БПЛА
Вчера, 11:23
 
Белгородская область Грайворон Украина Вячеслав Гладков
 
 
