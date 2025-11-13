Рейтинг@Mail.ru
В здании Дома культуры "ГЭС-2" в Москве проходит эвакуация - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/ges-2-2054841894.html
В здании Дома культуры "ГЭС-2" в Москве проходит эвакуация
В здании Дома культуры "ГЭС-2" в Москве проходит эвакуация - РИА Новости, 13.11.2025
В здании Дома культуры "ГЭС-2" в Москве проходит эвакуация
Эвакуация проходит в здании дома культуры "ГЭС-2" в Москве в четверг вечером, посетителей просят пройти к ближайшим эвакуационным выходам, сообщается в... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T18:47:00+03:00
2025-11-13T18:47:00+03:00
происшествия
москва
дом культуры "гэс-2"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0e/1745765325_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_11424331e6a143983644e349bec98e9b.jpg
https://ria.ru/20251113/moskva-2054781939.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0e/1745765325_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3eb36a5a61a3bd9aac06e73be535ca2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, дом культуры "гэс-2"
Происшествия, Москва, Дом культуры "ГЭС-2"
В здании Дома культуры "ГЭС-2" в Москве проходит эвакуация

В здании Дома культуры "ГЭС-2" в Москве эвакуируют посетителей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на историческое здание ГЭС-2 в Москве
Вид на историческое здание ГЭС-2 в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на историческое здание ГЭС-2 в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Эвакуация проходит в здании дома культуры "ГЭС-2" в Москве в четверг вечером, посетителей просят пройти к ближайшим эвакуационным выходам, сообщается в Telegram-канале площадки.
Доме культуры "ГЭС-2" проходит эвакуация. Если вы находитесь в здании, пожалуйста, спокойно двигайтесь к ближайшему эвакуационному выходу, подсвеченному зеленым световым табло. Всего по периметру здания расположено 32 выхода. В ближайшее время мы сообщим о режиме работы здания", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В многоэтажном доме на севере Москвы потушили пожар
Вчера, 15:29
 
ПроисшествияМоскваДом культуры "ГЭС-2"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала