Сокращение пособий в Германии коснется 84 тысячи украинцев, сообщили СМИ
20:16 13.11.2025 (обновлено: 20:17 13.11.2025)
Сокращение пособий в Германии коснется 84 тысячи украинцев, сообщили СМИ
Сокращение пособий в Германии коснется 84 тысячи украинцев, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.11.2025
Сокращение пособий в Германии коснется 84 тысячи украинцев, сообщили СМИ
Сокращение пособий по безработице (Bürgergeld) затронет около 84 тысяч украинцев, прибывших в Германию после 1 апреля 2025 года, сообщает таблоид Bild со... РИА Новости, 13.11.2025
в мире
германия
фридрих мерц
украина
в мире, германия, фридрих мерц, украина
В мире, Германия, Фридрих Мерц, Украина
Сокращение пособий в Германии коснется 84 тысячи украинцев, сообщили СМИ

Bild: сокращение пособий по безработице в Германии коснется 84 тысячи украинцев

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 13 ноя - РИА Новости. Сокращение пособий по безработице (Bürgergeld) затронет около 84 тысяч украинцев, прибывших в Германию после 1 апреля 2025 года, сообщает таблоид Bild со ссылкой на данные правительства.
Ранее издание сообщало, что в рамках заседания кабмина ФРГ в среду было достигнуто соглашение о том, что украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, вместо пособий по безработице (Bürgergeld) будут получать меньшие по размеру пособия для просителей убежища.
"Это коснется лишь меньшинства из более чем миллиона украинских беженцев в Германии. В настоящее время около 700 тысяч украинцев получают Bürgergeld (гражданское пособие). 83 640 человек прибыли с 1 апреля", - пишет Bild со ссылкой на данные правительства из ответа на запрос депутата от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Себастьяна Мюнценмайера.
Согласно этим данным, с января по конец сентября 2025 года в Германию приехали в общей сложности 122 257 украинцев. За весь 2024 год в страну прибыли 239 889 новых человек. Издание отмечает, что тенденция в последнее время явно растёт - если в мае в страну въехало около 11, то в сентябре уже почти 18 тысяч украинцев.
Ранее газета Welt со ссылкой на законопроект министра труда и социальных вопросов Бербель Бас сообщила, что украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, вместо пособий по безработице будут получать меньшие по размеру пособия для просителей убежища, таким образом правительство ФРГ надеется сэкономить на пособиях по безработице более миллиарда евро в 2026 году.
При этом размер пособия для одного человека составляет 441 евро, в то время как для получателей пособия по безработице - 563 евро. Медицинские услуги также ограничены в соответствии с законодательством о соискателях убежища.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о достижении договоренностей в правящей коалиции по вопросу ужесточения правил для получателей базового социального пособия в Германии и лишения всех выплат уклоняющихся от трудоустройства. Как пояснил Мерц, при выплате базового социального пособия (сейчас это пособие по безработице Bürgergeld) государство будет исходить в будущем в первую очередь из стремления его получателя вернуться к активной трудовой деятельности. Новые правила предусматривают, что если получатель пособия пропускает встречи в центре занятости или отказывается от работы, то это обернется для него значительным сокращением выплат вплоть до их полного прекращения.
Таблоид Bild ранее сообщил, что траты на пособие по безработице Bürgergeld в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Отмечается, что в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро.
Право на получение базового социального пособия в Германии есть у трудоспособных лиц, получающих низкий доход или вообще не имеющих такового. Ежемесячная выплата пособия на одного человека составляет до 563 евро.
В миреГерманияФридрих МерцУкраина
 
 
