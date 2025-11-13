https://ria.ru/20251113/germaniya-2054641622.html
Произраильская активистка выяснила, что ее отец служил в СС
Произраильская активистка выяснила, что ее отец служил в СС
Немецкая актриса Уши Глас в рамках работы над книгой об антисемитизме выяснила, что её отец служил в дивизии СС, сообщает издание Welt. РИА Новости, 13.11.2025
Произраильская активистка выяснила, что ее отец служил в СС
Произраильская активистка Уши Глас выяснила, что ее отец служил в СС
БЕРЛИН, 13 ноя - РИА Новости.
Немецкая актриса Уши Глас в рамках работы над книгой об антисемитизме выяснила, что её отец служил в дивизии СС, сообщает издание Welt
.
"Нанятый актрисой исследователь установил, что её отец, Кристиан Глас, вступил в НСДАП в декабре 1931 года, когда ему было 18 лет", — пишет газета со ссылкой на 81-летнюю Глас, которая также последовательно выступает с произраильских позиций.
Отмечается, что новые подробности из жизни своего отца она узнала недавно, во время работы над совместной книгой об антисемитизме с пережившей Холокост Шарлоттой Кноблох.
Согласно результатам исследования, 15 августа 1944 года отец актрисы был переведён в войска СС в качестве радиста. С 11 сентября он был приписан к 21-й горной дивизии СС "Скандербег", действовавшей на Балканах
.
"Шок очень глубокий", — цитирует издание актрису. При этом задокументированные преступления данного подразделения в основном относятся к периоду до перевода её отца, и доказательств его личного участия в них нет, отмечает Welt.
Глас снималась в фильме "Виннету и полукровка Апаначи" и сериале "Деррик".