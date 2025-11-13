В Германии задержали члена ХАМАС, закупившего оружие для терактов

БЕРЛИН, 13 ноя - РИА Новости. Предполагаемый член движения ХАМАС был задержан при въезде на территорию Германии из Чехии, ранее он закупил оружие для атак на евреев и израильские объекты в ФРГ, сообщает генеральная прокуратура Германии.

Первого октября генпрокуратура ФРГ сообщала, что в Берлине задержаны три члена движения ХАМАС, двое из которых располагают гражданством ФРГ. Они обвиняются в принадлежности к террористической организации и подготовке атак на евреев и израильские объекты в Германии. Во время задержания у подозреваемых были изъяты оружие и боеприпасы, купленные Эль-К.