Рейтинг@Mail.ru
В Германии задержали члена ХАМАС, закупившего оружие для терактов - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:36 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/germanija-2054638412.html
В Германии задержали члена ХАМАС, закупившего оружие для терактов
В Германии задержали члена ХАМАС, закупившего оружие для терактов - РИА Новости, 13.11.2025
В Германии задержали члена ХАМАС, закупившего оружие для терактов
Предполагаемый член движения ХАМАС был задержан при въезде на территорию Германии из Чехии, ранее он закупил оружие для атак на евреев и израильские объекты в... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T02:36:00+03:00
2025-11-13T02:36:00+03:00
в мире
германия
чехия
берлин (город)
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_159:304:3179:2003_1920x0_80_0_0_2a88019d733c66cd8d8e15d10d92112f.jpg
https://ria.ru/20251007/germanija-2046791730.html
германия
чехия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_29f90b1042446a55ae1e98ecb4fbd4c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, чехия, берлин (город), хамас
В мире, Германия, Чехия, Берлин (город), ХАМАС
В Германии задержали члена ХАМАС, закупившего оружие для терактов

В Германии задержали члена ХАМАС, закупившего оружие и готовившего теракты

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 13 ноя - РИА Новости. Предполагаемый член движения ХАМАС был задержан при въезде на территорию Германии из Чехии, ранее он закупил оружие для атак на евреев и израильские объекты в ФРГ, сообщает генеральная прокуратура Германии.
"Одиннадцатое ноября 2025 года Федеральная прокуратура Германии распорядилась о задержании Борхана Эль-К., уроженца Ливана, при его въезде из Чехии в Германию на федеральной автотрассе A17", - говорится в сообщении.
Задержание было произведено сотрудниками федерального ведомства уголовной полиции. Сообщается, что Борхан Эль-К. является членом движения ХАМАС.
По данным прокуратуры, в августе 2025 года он приобрёл в Германии автоматическую винтовку, восемь пистолетов марки Glock и более 600 патронов, после чего переправил это оружие в Берлин к подельнику.
Первого октября генпрокуратура ФРГ сообщала, что в Берлине задержаны три члена движения ХАМАС, двое из которых располагают гражданством ФРГ. Они обвиняются в принадлежности к террористической организации и подготовке атак на евреев и израильские объекты в Германии. Во время задержания у подозреваемых были изъяты оружие и боеприпасы, купленные Эль-К.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Мерц заявил о новой волне антисемитизма в Германии
7 октября, 11:32
 
В миреГерманияЧехияБерлин (город)ХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала