https://ria.ru/20251113/germanija-2054638412.html
В Германии задержали члена ХАМАС, закупившего оружие для терактов
В Германии задержали члена ХАМАС, закупившего оружие для терактов - РИА Новости, 13.11.2025
В Германии задержали члена ХАМАС, закупившего оружие для терактов
Предполагаемый член движения ХАМАС был задержан при въезде на территорию Германии из Чехии, ранее он закупил оружие для атак на евреев и израильские объекты в... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T02:36:00+03:00
2025-11-13T02:36:00+03:00
2025-11-13T02:36:00+03:00
в мире
германия
чехия
берлин (город)
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_159:304:3179:2003_1920x0_80_0_0_2a88019d733c66cd8d8e15d10d92112f.jpg
https://ria.ru/20251007/germanija-2046791730.html
германия
чехия
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_29f90b1042446a55ae1e98ecb4fbd4c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, чехия, берлин (город), хамас
В мире, Германия, Чехия, Берлин (город), ХАМАС
В Германии задержали члена ХАМАС, закупившего оружие для терактов
В Германии задержали члена ХАМАС, закупившего оружие и готовившего теракты
БЕРЛИН, 13 ноя - РИА Новости. Предполагаемый член движения ХАМАС был задержан при въезде на территорию Германии из Чехии, ранее он закупил оружие для атак на евреев и израильские объекты в ФРГ, сообщает генеральная прокуратура Германии.
"Одиннадцатое ноября 2025 года Федеральная прокуратура Германии
распорядилась о задержании Борхана Эль-К., уроженца Ливана
, при его въезде из Чехии
в Германию на федеральной автотрассе A17", - говорится в сообщении.
Задержание было произведено сотрудниками федерального ведомства уголовной полиции. Сообщается, что Борхан Эль-К. является членом движения ХАМАС
.
По данным прокуратуры, в августе 2025 года он приобрёл в Германии автоматическую винтовку, восемь пистолетов марки Glock и более 600 патронов, после чего переправил это оружие в Берлин
к подельнику.
Первого октября генпрокуратура ФРГ сообщала, что в Берлине задержаны три члена движения ХАМАС, двое из которых располагают гражданством ФРГ. Они обвиняются в принадлежности к террористической организации и подготовке атак на евреев и израильские объекты в Германии. Во время задержания у подозреваемых были изъяты оружие и боеприпасы, купленные Эль-К.