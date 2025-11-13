Госдума одобрила проект о штрафах за вождение без ОСАГО

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается штрафовать собственника автомобиля за вождение без полиса ОСАГО только один раз в сутки вне зависимости от количества фиксаций нарушения камерами.

В настоящее время водителей, управляющих транспортными средствами без ОСАГ О, могут неоднократно в течение суток привлекать к административной ответственности за езду без полиса ОСАГО - при каждой фиксации нарушения камерами. Штраф за отсутствие ОСАГО составляет 800 рублей, в случае повторного правонарушения - от 3 до 5 тысяч рублей.

Законопроектом вводится положение, позволяющее привлекать к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 или 3 статьи 12.37 Кодекса об административных правонарушениях, не более одного раза в сутки в случае фиксации такого правонарушения камерами фотовидеофиксации.