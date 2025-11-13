https://ria.ru/20251113/gd-2054662586.html
Госдума одобрила проект о штрафах за вождение без ОСАГО
2025-11-13T08:31:00+03:00
2025-11-13T08:31:00+03:00
2025-11-13T08:31:00+03:00
россия
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается штрафовать собственника автомобиля за вождение без полиса ОСАГО только один раз в сутки вне зависимости от количества фиксаций нарушения камерами.
В настоящее время водителей, управляющих транспортными средствами без ОСАГ
О, могут неоднократно в течение суток привлекать к административной ответственности за езду без полиса ОСАГО - при каждой фиксации нарушения камерами. Штраф за отсутствие ОСАГО составляет 800 рублей, в случае повторного правонарушения - от 3 до 5 тысяч рублей.
Законопроектом вводится положение, позволяющее привлекать к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 или 3 статьи 12.37 Кодекса об административных правонарушениях, не более одного раза в сутки в случае фиксации такого правонарушения камерами фотовидеофиксации.
В связи с модернизацией сервиса для автоматизации деятельности центров автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения на базе специального программного обеспечения "Паутина" и отработки механизма привлечения к административной ответственности предлагается установить срок вступления в силу проектируемой нормы с 1 сентября 2026 года.