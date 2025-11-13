Рейтинг@Mail.ru
Госдума одобрила проект о штрафах за вождение без ОСАГО - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:31 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/gd-2054662586.html
Госдума одобрила проект о штрафах за вождение без ОСАГО
Госдума одобрила проект о штрафах за вождение без ОСАГО - РИА Новости, 13.11.2025
Госдума одобрила проект о штрафах за вождение без ОСАГО
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается штрафовать собственника автомобиля за вождение без полиса ОСАГО только РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T08:31:00+03:00
2025-11-13T08:31:00+03:00
авто
госдума рф
осаго
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808392230_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_919699efe31382a3c7ae760a1216ac4c.jpg
https://ria.ru/20251110/carsh-2053511513.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808392230_355:0:3086:2048_1920x0_80_0_0_a8baa2032c0620955ffd67adc7e2fbc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, госдума рф, осаго, россия, общество
Авто, Госдума РФ, ОСАГО, Россия, Общество
Госдума одобрила проект о штрафах за вождение без ОСАГО

Госдума приняла в I чтении проект о штрафах за езду без ОСАГО только раз в сутки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается штрафовать собственника автомобиля за вождение без полиса ОСАГО только один раз в сутки вне зависимости от количества фиксаций нарушения камерами.
В настоящее время водителей, управляющих транспортными средствами без ОСАГО, могут неоднократно в течение суток привлекать к административной ответственности за езду без полиса ОСАГО - при каждой фиксации нарушения камерами. Штраф за отсутствие ОСАГО составляет 800 рублей, в случае повторного правонарушения - от 3 до 5 тысяч рублей.
Законопроектом вводится положение, позволяющее привлекать к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 или 3 статьи 12.37 Кодекса об административных правонарушениях, не более одного раза в сутки в случае фиксации такого правонарушения камерами фотовидеофиксации.
В связи с модернизацией сервиса для автоматизации деятельности центров автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения на базе специального программного обеспечения "Паутина" и отработки механизма привлечения к административной ответственности предлагается установить срок вступления в силу проектируемой нормы с 1 сентября 2026 года.
Автомобиль каршеринга - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
"Штрафуют на сотни тысяч". На водителей в России расставили новые ловушки
10 ноября, 08:00
 
АвтоГосдума РФОСАГОРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала