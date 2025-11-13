МИД: итальянская газета подвергла цензуре интервью Лаврова из-за страха

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Итальянская газета Corriere della Sera из-за страха обсуждать проблему неонацизма подвергла цензуре интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, журналисты газеты прислали свои вопросы, а Лавров лично подготовил несколько страниц ответов.
"Далее началась "игра", которая, на мой взгляд, привела в шок самих итальянских журналистов. Когда стало ясно, что публикация "буксует", нам сообщили, что в газете "не хватает места" для размещения ответов главы российского внешнеполитического ведомства на вопросы самой же газеты... Нам сказали, что нужно "сократить интервью" из-за нехватки места. Мы отнеслись с пониманием – возможно, в Италии проблемы с бумагой, как и с другими сферами их жизни", - рассказала Захарова на пленарном заседании V Международного форума "СМИ и цифровые технологии перед вызовом информационного и исторического фальсификата".
МИД РФ предлагал итальянцам опубликовать полный вариант интервью у себя на сайте или хотя бы дать ссылку на сайт посольства России, где было бы опубликовано интервью. Однако газета была готова опубликовать только сильно сокращенную версию интервью со своими комментариями.
"Когда увидели её – всё стало понятно. Были вымараны фрагменты, связанные с неонацизмом – самой больной темой для Западной Европы. Они не хотят даже допускать мысли, что своим гражданам может быть рассказана правда о болезни, которой они поражены уже столетиями... В условиях нынешних реалий – нелегальной миграции, русофобии, с учётом их собственного исторического прошлого, связанного с фашизмом, с "чёрнорубашечниками", "коричневорубашечниками" и так далее – для них это самая болезненная и нерешённая проблема", - отметила Захарова.