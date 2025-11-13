Нидерланды не достигли цели ЕС по запасам газа

ГААГА, 13 ноя - РИА Новости. Газовые хранилища в Нидерландах заполнены на 73%, что немного ниже целевого показателя ЕС, однако имеющегося объема хватит на грядущую зиму, сообщила министр климата и зеленого роста страны Софи Херманс в письме парламенту.

"По состоянию на 1 ноября, в целом было накоплено 3 ТВт.ч в подземных хранилищах. Это означает, что во всех газохранилищах Нидерландов в совокупности находилось более 105 ТВт.ч газа. Это соответствует общему уровню заполнения более 73% всех газохранилищ в Нидерландах", - говорится в письме министра, опубликованном на сайте парламента.

Сообщается, это на один процентный пункт ниже установленного ЕС уровня заполнения в 74%. По словам Херманс, эта ситуация обусловлена, прежде всего, недавней динамикой цен и уверенностью участников рынка в доступности газа предстоящей зимой.

В то же время, министр климата считает, что поставки газа в Нидерланды стабильны и перспективы его запасов в королевстве более позитивны, чем в некоторых других европейских странах.

"Судя по имеющимся данным, в настоящее время нет никаких опасений относительно надежности поставок. В письменном ответе министерству климата и зеленого роста компания Gasunie Transport Services (GTS) заявила, что Нидерланды обладают достаточными мощностями для удовлетворения пикового спроса в холодные дни. Также имеется достаточный объем газа, чтобы пережить зиму", - сообщает Херманс в письме парламенту.