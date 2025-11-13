Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды не достигли цели ЕС по запасам газа - РИА Новости, 13.11.2025
16:31 13.11.2025 (обновлено: 16:32 13.11.2025)
Нидерланды не достигли цели ЕС по запасам газа
Нидерланды не достигли цели ЕС по запасам газа - РИА Новости, 13.11.2025
Нидерланды не достигли цели ЕС по запасам газа
Газовые хранилища в Нидерландах заполнены на 73%, что немного ниже целевого показателя ЕС, однако имеющегося объема хватит на грядущую зиму, сообщила министр... РИА Новости, 13.11.2025
в мире, нидерланды, евросоюз
В мире, Нидерланды, Евросоюз
Нидерланды не достигли цели ЕС по запасам газа

Херманс: заполнение газовых хранилищ в Нидерландах ниже целевого показателя ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
ГААГА, 13 ноя - РИА Новости. Газовые хранилища в Нидерландах заполнены на 73%, что немного ниже целевого показателя ЕС, однако имеющегося объема хватит на грядущую зиму, сообщила министр климата и зеленого роста страны Софи Херманс в письме парламенту.
"По состоянию на 1 ноября, в целом было накоплено 3 ТВт.ч в подземных хранилищах. Это означает, что во всех газохранилищах Нидерландов в совокупности находилось более 105 ТВт.ч газа. Это соответствует общему уровню заполнения более 73% всех газохранилищ в Нидерландах", - говорится в письме министра, опубликованном на сайте парламента.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Глава ЕК назвала энергетику ахиллесовой пятой Евросоюза
1 октября, 14:07
Сообщается, это на один процентный пункт ниже установленного ЕС уровня заполнения в 74%. По словам Херманс, эта ситуация обусловлена, прежде всего, недавней динамикой цен и уверенностью участников рынка в доступности газа предстоящей зимой.
В то же время, министр климата считает, что поставки газа в Нидерланды стабильны и перспективы его запасов в королевстве более позитивны, чем в некоторых других европейских странах.
"Судя по имеющимся данным, в настоящее время нет никаких опасений относительно надежности поставок. В письменном ответе министерству климата и зеленого роста компания Gasunie Transport Services (GTS) заявила, что Нидерланды обладают достаточными мощностями для удовлетворения пикового спроса в холодные дни. Также имеется достаточный объем газа, чтобы пережить зиму", - сообщает Херманс в письме парламенту.
Ограниченный дефицит газа, по ее словам, может возникнуть только в чрезвычайно холодную зиму, однако у правительства Нидерландов есть варианты решения этой проблемы.
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Жители Нидерландов недовольны политикой властей, показал опрос
16 сентября, 14:42
 
