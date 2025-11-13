Гарбузов: Качаровский завод и Сбер будут сотрудничать в цифровизации жилья

Качаровский завод и Сбер будут сотрудничать в цифровизации жилья

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Карачаровский механический завод и Сбербанк договорились совместно развивать автоматизацию процессов управления жилым фондом и обеспечения жильем в электронном формате, заявил министр московского правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Подписание соглашения о партнерстве прошло на Международной выставке жилищно-коммунального хозяйства и строительного комплекса UtiliСon 2025.

Сотрудничество также рассчитано на усовершенствование сервисов управления жильем, повышение энергоэффективности и безопасности строений, а также увеличению необходимой городу инфраструктуры.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина промышленные предприятия столицы продолжают разрабатывать уникальные технологии, развивать сотрудничество с отечественными производителями и интеграторами высокотехнологичных решений. Партнерство со Сбербанком позволит ускорить разработку и внедрение современных систем, что поможет сделать жизнь в Москве еще более комфортной, а эксплуатирующим организациям даст экономию и рост качества услуг", — приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.

В тексте соглашения речь идет о двух цифровых решениях Сбера. Первый — это программно-аппаратный комплекс по мониторингу и управлению недвижимостью. Цифровой сервис при помощи искусственного интеллекта поможет управлять объектами и сбалансировать использование энергоресурсов, тем самым создавая систему для анализа и управления данными процессами. Следующим является экосистема "Умный дом Sber", которая управляет светом, климатом, домофоном и подобным в доме, зафиксировав звуковой запрос от человека.

Председатель московского Сбербанка Герман Барг считает, что данное партнерство должно сделать жизнь в столице удобнее и безопаснее. Лифт, отопление, домофон, электричество — все привычное людям станет частью умного дома. Соглашение является отличным примером того, что инновации могут быть по-настоящему полезными и близкими каждому.

II Международная выставка жилищно-коммунального хозяйства и строительного комплекса UtiliCon 2025 проходит с 11 по 14 ноября в МВЦ "Крокус Экспо". Событие входит в межотраслевой проект "Мегаполис экспо: технологии и решения для современных городов" и проводится при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.