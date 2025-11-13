Рейтинг@Mail.ru
13.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 13.11.2025
Ганчев рассказал об эвакуации жителей Харьковской области
Ганчев рассказал об эвакуации жителей Харьковской области - РИА Новости, 13.11.2025
Ганчев рассказал об эвакуации жителей Харьковской области
Жителей Харьковской области, которых удается эвакуировать из зоны боевых действий, вывозят в тыл и оказывают помощь, сообщил журналистам глава российской... РИА Новости, 13.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
виталий ганчев
харьковская область
безопасность, харьковская область, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Виталий Ганчев
Ганчев рассказал об эвакуации жителей Харьковской области

Ганчев: жителей Харьковской области вывозят из зоны боевых действий в тыл

МОСКВА,13 ноя – РИА Новости. Жителей Харьковской области, которых удается эвакуировать из зоны боевых действий, вывозят в тыл и оказывают помощь, сообщил журналистам глава российской администрации Виталий Ганчев.
"Всем лицам, которых получается вывезти из опасной зоны, вывозятся они непосредственно на территорию той же Харьковской области, но уже более в тыльные поселки, где уже наша администрация начинает с ними работать, по их же потребностям", - сказал Ганчев.
Он отметил, что людей при необходимости доставляют в медицинские учреждения.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
ВС России эвакуировали из-под Красноармейска трех мирных жителей
10 ноября, 05:02
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала