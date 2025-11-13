МОСКВА,13 ноя – РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что украинские власти целенаправленно загоняют детей в подвалы, организуют подземные школы и насаждают ненависть к России, стремясь вырастить поколение с антироссийскими настроениями.

Однако глава российской администрации убежден, что "всех переформатировать невозможно", и многое будет зависеть от родителей и социального окружения детей. По словам Ганчева, многие жители региона не верят в победу киевского режима и ждут освобождения, поэтому дети, возвращаясь из подземных школ, будут получать объективную информацию.