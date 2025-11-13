Рейтинг@Mail.ru
Ганчев рассказал, зачем на Украине строят подземные школы - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/ganchev-2054771817.html
Ганчев рассказал, зачем на Украине строят подземные школы
Ганчев рассказал, зачем на Украине строят подземные школы - РИА Новости, 13.11.2025
Ганчев рассказал, зачем на Украине строят подземные школы
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что украинские власти целенаправленно загоняют детей в подвалы, организуют... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T15:05:00+03:00
2025-11-13T15:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
киев
виталий ганчев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997257399_0:0:3010:1693_1920x0_80_0_0_b96317d4d46eec43a0da1310a0fb9254.jpg
https://ria.ru/20251113/vsu-2054771202.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997257399_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b882f3a1d0d0ca1df24535aeb452be4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, харьковская область, киев, виталий ганчев, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Киев, Виталий Ганчев, Украина
Ганчев рассказал, зачем на Украине строят подземные школы

Ганчев: Киев загоняет детей в подземные школы и насаждает им ненависть к России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВиталий Ганчев
Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Виталий Ганчев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА,13 ноя – РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что украинские власти целенаправленно загоняют детей в подвалы, организуют подземные школы и насаждают ненависть к России, стремясь вырастить поколение с антироссийскими настроениями.
"У нас действительно есть информация о том, что детей загоняют в подвалы, то есть строят вот эти вот подземные школы. Специально насаждают ненависть к России, к русским людям для того, чтобы взрастить поколение вот именно тех, мягко говоря, людей, которые действительно будут дальше продолжать дело украинского нацизма", - сказал Ганчев журналистам.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Командиры ВСУ уничтожают своих же солдат, заявил Ганчев
Вчера, 15:03
Он добавил, что все эти действия украинских властей можно расценивать как давление на неокрепшие умы в рамках прозападной антироссийской пропаганды. Ганчев выразил уверенность в том, что даже если Киев осознает неминуемость поражения, он стремится оставить за собой "шлейф из нового поколения, которые все равно будут ненавидеть Россию".
Однако глава российской администрации убежден, что "всех переформатировать невозможно", и многое будет зависеть от родителей и социального окружения детей. По словам Ганчева, многие жители региона не верят в победу киевского режима и ждут освобождения, поэтому дети, возвращаясь из подземных школ, будут получать объективную информацию.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьКиевВиталий ГанчевУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала