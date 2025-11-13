https://ria.ru/20251113/ganchev-2054771817.html
Ганчев рассказал, зачем на Украине строят подземные школы
Ганчев рассказал, зачем на Украине строят подземные школы - РИА Новости, 13.11.2025
Ганчев рассказал, зачем на Украине строят подземные школы
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что украинские власти целенаправленно загоняют детей в подвалы, организуют... РИА Новости, 13.11.2025
Ганчев: Киев загоняет детей в подземные школы и насаждает им ненависть к России
МОСКВА,13 ноя – РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что украинские власти целенаправленно загоняют детей в подвалы, организуют подземные школы и насаждают ненависть к России, стремясь вырастить поколение с антироссийскими настроениями.
"У нас действительно есть информация о том, что детей загоняют в подвалы, то есть строят вот эти вот подземные школы. Специально насаждают ненависть к России
, к русским людям для того, чтобы взрастить поколение вот именно тех, мягко говоря, людей, которые действительно будут дальше продолжать дело украинского нацизма", - сказал Ганчев
журналистам.
Он добавил, что все эти действия украинских властей можно расценивать как давление на неокрепшие умы в рамках прозападной антироссийской пропаганды. Ганчев выразил уверенность в том, что даже если Киев
осознает неминуемость поражения, он стремится оставить за собой "шлейф из нового поколения, которые все равно будут ненавидеть Россию".
Однако глава российской администрации убежден, что "всех переформатировать невозможно", и многое будет зависеть от родителей и социального окружения детей. По словам Ганчева, многие жители региона не верят в победу киевского режима и ждут освобождения, поэтому дети, возвращаясь из подземных школ, будут получать объективную информацию.