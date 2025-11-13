ПЕКИН, 13 ноя – РИА Новости. G7 избегает обсуждения ответственности США за ядерное разоружение и рисков распространения ядерного оружия, связанных с AUKUS, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, отвечая на вопрос РИА Новости.