Главы МИД G7 вновь призвали к прекращению огня на Украине - РИА Новости, 13.11.2025
00:59 13.11.2025
Главы МИД G7 вновь призвали к прекращению огня на Украине
Главы МИД G7 вновь призвали к прекращению огня на Украине
2025
в мире, канада, украина, g7
В мире, Канада, Украина, G7
Главы МИД G7 вновь призвали к прекращению огня на Украине

Главы МИД G7 призвали к немедленному прекращению огня в украинском конфликте

ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Главы МИД G7 в совместном заявлении вновь призвали к прекращению огня в украинском конфликте.
"Мы подтвердили, что срочно необходимо немедленное прекращение огня. Мы согласились, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров", - говорится в распространенном заявлении министров.
Кроме того, в ходе состоявшейся встречи в Канаде главы внешнеполитических ведомств вновь подтвердили поддержку суверенитету Украины, говорится в заявлении.
Флаги стран G7 - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
G7 усилит экономическое давление на Россию из-за Украины
В миреКанадаУкраинаG7
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
