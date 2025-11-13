https://ria.ru/20251113/g7-2054631504.html
Главы МИД G7 обеспокоены наращиванием военной мощи Китая
Главы МИД G7 обеспокоены наращиванием военной мощи Китая - РИА Новости, 13.11.2025
Главы МИД G7 обеспокоены наращиванием военной мощи Китая
Министры иностранных дел стран G7 выразили обеспокоенность увеличением ядерного арсенала КНР. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T00:57:00+03:00
2025-11-13T00:57:00+03:00
2025-11-13T00:57:00+03:00
в мире
китай
пекин
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039281353_0:278:3071:2005_1920x0_80_0_0_2fa87f1b9766238cad3280e8f88cc550.jpg
https://ria.ru/20251112/kitaj-2054374590.html
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039281353_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4936e2cf21eb53841b18e19604763ac0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, пекин, g7
Главы МИД G7 обеспокоены наращиванием военной мощи Китая
Главы МИД G7 обеспокоены увеличением ядерного арсенала Китая
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Министры иностранных дел стран G7 выразили обеспокоенность увеличением ядерного арсенала КНР.
"Мы по-прежнему обеспокоены наращиванием военной мощи Китая
и быстрым увеличением его ядерного арсенала и призываем Пекин
продемонстрировать свою приверженность стабильности посредством повышения прозрачности", - говорится в совместном заявлении министров.