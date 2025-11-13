Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД G7 обеспокоены наращиванием военной мощи Китая
00:57 13.11.2025
Главы МИД G7 обеспокоены наращиванием военной мощи Китая
Главы МИД G7 обеспокоены наращиванием военной мощи Китая
Министры иностранных дел стран G7 выразили обеспокоенность увеличением ядерного арсенала КНР. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T00:57:00+03:00
2025-11-13T00:57:00+03:00
2025
Главы МИД G7 обеспокоены наращиванием военной мощи Китая

Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая во время подготовки к военному параду на площади Тяньаньмэнь в Пекине в честь 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая во время подготовки к военному параду на площади Тяньаньмэнь в Пекине в честь 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая во время подготовки к военному параду на площади Тяньаньмэнь в Пекине в честь 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Министры иностранных дел стран G7 выразили обеспокоенность увеличением ядерного арсенала КНР.
"Мы по-прежнему обеспокоены наращиванием военной мощи Китая и быстрым увеличением его ядерного арсенала и призываем Пекин продемонстрировать свою приверженность стабильности посредством повышения прозрачности", - говорится в совместном заявлении министров.
