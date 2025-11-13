Рейтинг@Mail.ru
13.11.2025
G7 усилит экономическое давление на Россию из-за Украины
00:50 13.11.2025
G7 усилит экономическое давление на Россию из-за Украины
G7 усилит экономическое давление на Россию из-за Украины - РИА Новости, 13.11.2025
G7 усилит экономическое давление на Россию из-за Украины
Страны большой "семерки" намерены усиливать экономическое давление на Россию из-за конфликта на Украине, говорится в совместного заявлении по итогам встречи... РИА Новости, 13.11.2025
G7 усилит экономическое давление на Россию из-за Украины

Главы МИД G7 намерены усиливать экономическое давление на Россию из-за Украины

ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Страны большой "семерки" намерены усиливать экономическое давление на Россию из-за конфликта на Украине, говорится в совместного заявлении по итогам встречи глав МИД G7.
"Мы усиливаем экономическое давление на Россию", - сказано в документе.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Страны G7 намерены усилить координацию в борьбе с уклонением от санкций
00:17
Страны G7 также заявили, что могут принять меры в отношении стран, которые финансово помогают России в конфликте на Украине.
"Мы изучаем меры против стран и организаций, которые помогают финансировать российские военные усилия", - сказано в документе.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
ЕС исчерпал меры давления на Россию и просто гадит, считает Косачев
7 ноября, 17:59
 
