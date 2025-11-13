https://ria.ru/20251113/g7-2054631149.html
G7 усилит экономическое давление на Россию из-за Украины
G7 усилит экономическое давление на Россию из-за Украины - РИА Новости, 13.11.2025
G7 усилит экономическое давление на Россию из-за Украины
Страны большой "семерки" намерены усиливать экономическое давление на Россию из-за конфликта на Украине, говорится в совместного заявлении по итогам встречи... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T00:50:00+03:00
2025-11-13T00:50:00+03:00
2025-11-13T00:50:00+03:00
в мире
россия
украина
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155774/05/1557740572_0:356:3008:2048_1920x0_80_0_0_1dff35cd0d6ccbe4fe8ec8fceccb8ac9.jpg
https://ria.ru/20251113/sanktsii-2054628257.html
https://ria.ru/20251107/kosachev-2053520489.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155774/05/1557740572_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f4c7ddb072191c6dad976c5cb3efd335.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, g7
В мире, Россия, Украина, G7
G7 усилит экономическое давление на Россию из-за Украины
Главы МИД G7 намерены усиливать экономическое давление на Россию из-за Украины