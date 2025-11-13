Рейтинг@Mail.ru
16:19 13.11.2025 (обновлено: 17:40 13.11.2025)
"Радикальный поворот". На Западе забили тревогу из-за тактики ВС России
"Радикальный поворот". На Западе забили тревогу из-за тактики ВС России
в мире, украина, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Вооруженные силы РФ
"Радикальный поворот". На Западе забили тревогу из-за тактики ВС России

FT: российское подразделение "Рубикон" кардинально изменило ситуацию в зоне СВО

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российское подразделение "Рубикон" изменило ситуацию на поле боя благодаря эффективным действиям против украинских операторов дронов, пишет издание Financial Times.
"Появление "Рубикона" ознаменовало радикальный поворот на цифровом поле боя <…> Его успехи усилили нагрузку на украинскую армию, которая и без того с трудом отбивается от имеющих численное превосходство и лучше финансируемых россиян", — говорится в материале.
Издание отмечает, что сейчас украинские операторы дронов превратились в объекты охоты.
""Рубикон" — это "наша главная проблема", — приводит издание слова одного из украинских военнослужащих.
В тексте подчеркивается, что эта команда операторов БПЛА "выслеживает, находит и уничтожает украинских дроноводов до того, как они запустят свои беспилотники".
О формировании центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" на базе одного из боевых подразделений стало известно в августе 2024 года. Ключевые направления его работы — подготовка инструкторов из числа специалистов БПЛА действующих соединений и воинских частей и обучение операторов для боевой работы в зоне СВО.
Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА Орлан-10 - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В России появились войска беспилотных систем
12 ноября, 09:30
 
В миреУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
Заголовок открываемого материала