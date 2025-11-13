https://ria.ru/20251113/ft-2054803067.html
"Радикальный поворот". На Западе забили тревогу из-за тактики ВС России
"Радикальный поворот". На Западе забили тревогу из-за тактики ВС России - РИА Новости, 13.11.2025
"Радикальный поворот". На Западе забили тревогу из-за тактики ВС России
Российское подразделение "Рубикон" изменило ситуацию на поле боя благодаря эффективным действиям против украинских операторов дронов, пишет издание Financial... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T16:19:00+03:00
2025-11-13T16:19:00+03:00
2025-11-13T17:40:00+03:00
в мире
украина
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021504405_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_dbbec76cb0d6db2337ea870011f3436a.jpg
https://ria.ru/20251113/zelenskiy-2054722911.html
https://ria.ru/20251112/bpla-2054394320.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021504405_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_50e221f4a915685b54949324f3b4bea2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Вооруженные силы РФ
"Радикальный поворот". На Западе забили тревогу из-за тактики ВС России
FT: российское подразделение "Рубикон" кардинально изменило ситуацию в зоне СВО
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.
Российское подразделение "Рубикон" изменило ситуацию на поле боя благодаря эффективным действиям против украинских операторов дронов, пишет издание Financial Times
.
"Появление "Рубикона" ознаменовало радикальный поворот на цифровом поле боя <…> Его успехи усилили нагрузку на украинскую армию, которая и без того с трудом отбивается от имеющих численное превосходство и лучше финансируемых россиян", — говорится в материале.
Издание отмечает, что сейчас украинские операторы дронов превратились в объекты охоты.
""Рубикон" — это "наша главная проблема", — приводит издание слова одного из украинских военнослужащих.
В тексте подчеркивается, что эта команда операторов БПЛА "выслеживает, находит и уничтожает украинских дроноводов до того, как они запустят свои беспилотники".
О формировании центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" на базе одного из боевых подразделений стало известно в августе 2024 года. Ключевые направления его работы — подготовка инструкторов из числа специалистов БПЛА действующих соединений и воинских частей и обучение операторов для боевой работы в зоне СВО.