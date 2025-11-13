"Радикальный поворот". На Западе забили тревогу из-за тактики ВС России

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российское подразделение "Рубикон" изменило ситуацию на поле боя благодаря эффективным действиям против украинских операторов дронов, пишет издание Российское подразделение "Рубикон" изменило ситуацию на поле боя благодаря эффективным действиям против украинских операторов дронов, пишет издание Financial Times

"Появление "Рубикона" ознаменовало радикальный поворот на цифровом поле боя <…> Его успехи усилили нагрузку на украинскую армию, которая и без того с трудом отбивается от имеющих численное превосходство и лучше финансируемых россиян", — говорится в материале.

Издание отмечает, что сейчас украинские операторы дронов превратились в объекты охоты.

""Рубикон" — это "наша главная проблема", — приводит издание слова одного из украинских военнослужащих.

В тексте подчеркивается, что эта команда операторов БПЛА "выслеживает, находит и уничтожает украинских дроноводов до того, как они запустят свои беспилотники".