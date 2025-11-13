Над пороховым заводом во Франции вновь заметили беспилотник

ПАРИЖ, 13 ноя – РИА Новости. Неопознанный дрон вновь был замечен над заводом во французском Бержераке, где производится порох для крупнокалиберных артиллерийских снарядов, в том числе поставляемых Украине, заявила в четверг местный прокурор Анн-Сесиль Дюмонтей.

Первый случай пролета БПЛА над пороховым заводом был зафиксирован в понедельник вечером.

"Новые случаи незаконного пролета дрона над производственным объектом Eurenco были зафиксированы вчера (в среду - ред.)", - сказала прокурор агентству Франс Пресс.

Дюмонтей заявила, что компания подала уже жалобу в связи с инцидентом 10 ноября и теперь намерена подать новую.

Представитель префектуры, в свою очередь, сообщил, что, несмотря на "немедленное задействование национальной полиции", оператора дрона обнаружить так и не удалось.

Бельгии и В последние месяцы во Франции Европе усилено внимание к "уязвимым объектам" на фоне полетов неопознанных БПЛА. Временно закрывали воздушное пространство в Германии Швеции . БПЛА пролетали также в конце сентября над военной базой Мурмелон в департаменте Марна, где проходили обучение украинские солдаты.