Над пороховым заводом во Франции вновь заметили беспилотник
16:27 13.11.2025
Над пороховым заводом во Франции вновь заметили беспилотник
2025
Над пороховым заводом во Франции вновь заметили беспилотник

ПАРИЖ, 13 ноя – РИА Новости. Неопознанный дрон вновь был замечен над заводом во французском Бержераке, где производится порох для крупнокалиберных артиллерийских снарядов, в том числе поставляемых Украине, заявила в четверг местный прокурор Анн-Сесиль Дюмонтей.
Первый случай пролета БПЛА над пороховым заводом был зафиксирован в понедельник вечером.
Французский танк Leclerc - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
На востоке Франции над колонной танков пролетел дрон, пишут СМИ
12 ноября, 15:13
"Новые случаи незаконного пролета дрона над производственным объектом Eurenco были зафиксированы вчера (в среду - ред.)", - сказала прокурор агентству Франс Пресс.
Дюмонтей заявила, что компания подала уже жалобу в связи с инцидентом 10 ноября и теперь намерена подать новую.
Представитель префектуры, в свою очередь, сообщил, что, несмотря на "немедленное задействование национальной полиции", оператора дрона обнаружить так и не удалось.
В последние месяцы во Франции и Европе усилено внимание к "уязвимым объектам" на фоне полетов неопознанных БПЛА. Временно закрывали воздушное пространство в Германии, Бельгии и Швеции. БПЛА пролетали также в конце сентября над военной базой Мурмелон в департаменте Марна, где проходили обучение украинские солдаты.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Французским силовикам сложно сбивать подозрительные беспилотники, пишут СМИ
11 октября, 06:20
 
