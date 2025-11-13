Делегация Химок посетила форум в честь системы молодежного парламентаризма

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Делегация подмосковных Химок посетила региональный тематический форум к 15-летию системы молодежного парламентаризма, который проходил в Московской областной думе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Регион представили председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, депутат Евгений Иноземцев и члены химкинского Молодежного парламента.

"Молодежный парламентаризм — это не просто площадка для обмена идеями. Это кузница будущих лидеров. Тех, кто завтра будет определять развитие муниципалитетов, регионов, страны. Мы гордимся тем, что в Химках растет активное, инициативное поколение, готовое брать на себя ответственность и действовать. В их глазах — энергия перемен, и именно она сегодня особенно нужна обществу", — приводит пресс-служба слова Малиновского.

В ходе форума для участников провели образовательную программу, пленарное заседание с участием председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова. Завершением дня стало первое заседание Московского областного Молодежного парламента нового созыва.

"Форум стал настоящей точкой роста для молодежного движения Подмосковья. Здесь собрались те, кто неравнодушен к будущему своего региона и готов работать во имя развития своих городов. Мы видим, как молодые люди объединяются ради общей цели — сделать жизнь в наших округах комфортнее, современнее, интереснее. И мы обязаны поддерживать их инициативы и помогать им реализовывать самые смелые идеи", — приводит пресс-служба слова Иноземцева.

В новый созыв Московского областного Молодежного парламента вошли 54 человека. Среди них председатели муниципальных Молодежных парламентов, участники СВО, представители молодежных объединений Подмосковья.