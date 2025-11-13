Рейтинг@Mail.ru
Делегация Химок посетила форум в честь системы молодежного парламентаризма - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/forum-2054831277.html
Делегация Химок посетила форум в честь системы молодежного парламентаризма
Делегация Химок посетила форум в честь системы молодежного парламентаризма - РИА Новости, 13.11.2025
Делегация Химок посетила форум в честь системы молодежного парламентаризма
Делегация подмосковных Химок посетила региональный тематический форум к 15-летию системы молодежного парламентаризма, который проходил в Московской областной... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T17:55:00+03:00
2025-11-13T17:55:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
игорь брынцалов
московская областная дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054829625_0:126:1280:846_1920x0_80_0_0_6b89d2e0ea7fbe94b24a729e318b32a1.jpg
https://ria.ru/20251112/gto-2054595934.html
https://ria.ru/20251113/khimki-2054822279.html
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054829625_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6c81cfe9eaa5a6240157e8d2db9fdeb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области), московская область (подмосковье), игорь брынцалов, московская областная дума
Химки (городской округ в Московской области), Московская область (Подмосковье), Игорь Брынцалов, Московская областная дума
Делегация Химок посетила форум в честь системы молодежного парламентаризма

Делегация Химок посетила форум к 15-летию системы молодежного парламентаризма

© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки Делегация Химок посетила форум в честь системы молодежного парламентаризма
 Делегация Химок посетила форум в честь системы молодежного парламентаризма - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
Делегация Химок посетила форум в честь системы молодежного парламентаризма
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Делегация подмосковных Химок посетила региональный тематический форум к 15-летию системы молодежного парламентаризма, который проходил в Московской областной думе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Регион представили председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, депутат Евгений Иноземцев и члены химкинского Молодежного парламента.
Жители Химок получили более 2 тысяч знаков ГТО с начала года - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Жители Химок получили более 2 тысяч знаков ГТО с начала года
12 ноября, 19:11
"Молодежный парламентаризм — это не просто площадка для обмена идеями. Это кузница будущих лидеров. Тех, кто завтра будет определять развитие муниципалитетов, регионов, страны. Мы гордимся тем, что в Химках растет активное, инициативное поколение, готовое брать на себя ответственность и действовать. В их глазах — энергия перемен, и именно она сегодня особенно нужна обществу", — приводит пресс-служба слова Малиновского.
В ходе форума для участников провели образовательную программу, пленарное заседание с участием председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова. Завершением дня стало первое заседание Московского областного Молодежного парламента нового созыва.
"Форум стал настоящей точкой роста для молодежного движения Подмосковья. Здесь собрались те, кто неравнодушен к будущему своего региона и готов работать во имя развития своих городов. Мы видим, как молодые люди объединяются ради общей цели — сделать жизнь в наших округах комфортнее, современнее, интереснее. И мы обязаны поддерживать их инициативы и помогать им реализовывать самые смелые идеи", — приводит пресс-служба слова Иноземцева.
В новый созыв Московского областного Молодежного парламента вошли 54 человека. Среди них председатели муниципальных Молодежных парламентов, участники СВО, представители молодежных объединений Подмосковья.
Химкинский Молодежный парламент избирается сроком на два года. В этом году в его состав вошли 15 юных жителей, которые успешно прошли конкурсный отбор. Деятельность парламента направлена на вовлечение лидеров в общественно-политическую жизнь округа и выстраивание прямого диалога с органами власти.
Благотворительная акция Коробка храбрости стартовала в Химках - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Благотворительная акция "Коробка храбрости" стартовала в Химках
Вчера, 17:24
 
Химки (городской округ в Московской области)Московская область (Подмосковье)Игорь БрынцаловМосковская областная дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала