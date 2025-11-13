https://ria.ru/20251113/filippiny-2054819219.html
Филиппины депортировали россиянина, разыскивавшегося Интерполом
Филиппины депортировали россиянина, разыскивавшегося Интерполом - РИА Новости, 13.11.2025
Филиппины депортировали россиянина, разыскивавшегося Интерполом
Россиянин, находившийся в розыске по каналам Интерпола за мошенничество, депортирован из Филиппин и передан представителям российского бюро Интерпола для... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T17:16:00+03:00
2025-11-13T17:16:00+03:00
2025-11-13T17:16:00+03:00
россия
филиппины
москва
ирина волк
интерпол
генеральная прокуратура рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/128195/04/1281950474_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_9a56ff1bca794fdb1cb8d9b285769cae.jpg
https://ria.ru/20251113/politsija-2054702216.html
россия
филиппины
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/128195/04/1281950474_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_cf7720ddde731de961b0b70c44e32a4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, филиппины, москва, ирина волк, интерпол, генеральная прокуратура рф, в мире
Россия, Филиппины, Москва, Ирина Волк, Интерпол, Генеральная прокуратура РФ, В мире
Филиппины депортировали россиянина, разыскивавшегося Интерполом
Из Филиппин депортировали разыскиваемого Интерполом за мошенничество россиянина
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россиянин, находившийся в розыске по каналам Интерпола за мошенничество, депортирован из Филиппин и передан представителям российского бюро Интерпола для доставки в Москву, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Из Республики Филиппины депортировали разыскиваемого по каналам Интерпола
гражданина России
... Сегодня в аэропорту города Манилы
фигурант передан представителям российского Бюро Интерпола для доставки в Москву", - приводятся слова Волк
на сайте "МВД Медиа"
.
По версии следствия, в 2021 году злоумышленник руководил группировкой, которая действовала в ряде российских регионов. Ее участники звонили гражданам, представлялись работниками кредитных организаций или правоохранительных органов и убеждали перевести деньги на так называемые безопасные счета.
Как сообщила Генеральная прокуратура РФ, депортированный обвиняемый - Захар Зверев, а общий размер ущерба, причиненного организованной им группой, превысил 3,6 миллиона рублей.
Ведомства уточняют, что уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Фигуранту предъявили обвинение в совершении трех преступлений, однако он скрылся от следствия. В мае 2023 года он был объявлен в международный розыск. После задержания обвиняемого в марте 2025 года на Филиппинах Генпрокуратура
России направила запрос о его выдаче.