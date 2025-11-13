Филиппины депортировали россиянина, разыскивавшегося Интерполом

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россиянин, находившийся в розыске по каналам Интерпола за мошенничество, депортирован из Филиппин и передан представителям российского бюро Интерпола для доставки в Москву, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, в 2021 году злоумышленник руководил группировкой, которая действовала в ряде российских регионов. Ее участники звонили гражданам, представлялись работниками кредитных организаций или правоохранительных органов и убеждали перевести деньги на так называемые безопасные счета.

Как сообщила Генеральная прокуратура РФ, депортированный обвиняемый - Захар Зверев, а общий размер ущерба, причиненного организованной им группой, превысил 3,6 миллиона рублей.