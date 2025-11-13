Рейтинг@Mail.ru
Филиппины депортировали россиянина, разыскивавшегося Интерполом - РИА Новости, 13.11.2025
17:16 13.11.2025
Филиппины депортировали россиянина, разыскивавшегося Интерполом
Филиппины депортировали россиянина, разыскивавшегося Интерполом
Россиянин, находившийся в розыске по каналам Интерпола за мошенничество, депортирован из Филиппин и передан представителям российского бюро Интерпола для... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T17:16:00+03:00
2025-11-13T17:16:00+03:00
в мире
Филиппины депортировали россиянина, разыскивавшегося Интерполом

Из Филиппин депортировали разыскиваемого Интерполом за мошенничество россиянина

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россиянин, находившийся в розыске по каналам Интерпола за мошенничество, депортирован из Филиппин и передан представителям российского бюро Интерпола для доставки в Москву, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Из Республики Филиппины депортировали разыскиваемого по каналам Интерпола гражданина России... Сегодня в аэропорту города Манилы фигурант передан представителям российского Бюро Интерпола для доставки в Москву", - приводятся слова Волк на сайте "МВД Медиа".
По версии следствия, в 2021 году злоумышленник руководил группировкой, которая действовала в ряде российских регионов. Ее участники звонили гражданам, представлялись работниками кредитных организаций или правоохранительных органов и убеждали перевести деньги на так называемые безопасные счета.
Как сообщила Генеральная прокуратура РФ, депортированный обвиняемый - Захар Зверев, а общий размер ущерба, причиненного организованной им группой, превысил 3,6 миллиона рублей.
Ведомства уточняют, что уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Фигуранту предъявили обвинение в совершении трех преступлений, однако он скрылся от следствия. В мае 2023 года он был объявлен в международный розыск. После задержания обвиняемого в марте 2025 года на Филиппинах Генпрокуратура России направила запрос о его выдаче.
