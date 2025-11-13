Рейтинг@Mail.ru
ЕП не возмещает расходы на поездки в Россию, рассказал евродепутат - РИА Новости, 13.11.2025
10:05 13.11.2025
ЕП не возмещает расходы на поездки в Россию, рассказал евродепутат
ЕП не возмещает расходы на поездки в Россию, рассказал евродепутат - РИА Новости, 13.11.2025
ЕП не возмещает расходы на поездки в Россию, рассказал евродепутат
Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявил РИА Новости, что Европарламент отказывается возмещать расходы на поездки в Россию, хотя должен. РИА Новости, 13.11.2025
В мире, Россия, Люксембург (округ), Фернан Картайзер, Европарламент, БРИКС
ЕП не возмещает расходы на поездки в Россию, рассказал евродепутат

Евродепутат Картайзер: ЕП отказывается возмещать расходы на поездки в РФ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДепутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер
Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявил РИА Новости, что Европарламент отказывается возмещать расходы на поездки в Россию, хотя должен.
Картайзер примет участие в форуме "БРИКС - Европа" 14 и 15 ноября.
"Пока нет (никакого давления со стороны Европарламента - ред.), за исключением того, что обычно парламент покрывает путевые расходы, но он отказывается это делает для поездок в Россию. Меня больше нельзя исключать из политической группы, поскольку с момента моего исключения из ECR ("Европейская группа консерваторов и реформистов") я являюсь независимым депутатом", - сказал он.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Европарламенте прокомментировали встречу с депутатами Госдумы
В миреРоссияЛюксембург (округ)Фернан КартайзерЕвропарламентБРИКС
 
 
