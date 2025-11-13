https://ria.ru/20251113/evroparlament-2054675314.html
ЕП не возмещает расходы на поездки в Россию, рассказал евродепутат
ЕП не возмещает расходы на поездки в Россию, рассказал евродепутат - РИА Новости, 13.11.2025
ЕП не возмещает расходы на поездки в Россию, рассказал евродепутат
Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявил РИА Новости, что Европарламент отказывается возмещать расходы на поездки в Россию, хотя должен. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T10:05:00+03:00
2025-11-13T10:05:00+03:00
2025-11-13T10:05:00+03:00
в мире
россия
люксембург (округ)
фернан картайзер
европарламент
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019765293_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8a9ea4b6031de406a9f5a41f95ca007d.jpg
https://ria.ru/20251003/gosduma-2046177313.html
россия
люксембург (округ)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019765293_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_fd25ee505461eab0b9858ccea1b17418.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, люксембург (округ), фернан картайзер, европарламент, брикс
В мире, Россия, Люксембург (округ), Фернан Картайзер, Европарламент, БРИКС
ЕП не возмещает расходы на поездки в Россию, рассказал евродепутат
Евродепутат Картайзер: ЕП отказывается возмещать расходы на поездки в РФ