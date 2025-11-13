Рейтинг@Mail.ru
"Хотят расширить войну". На Западе предупредили о новом плане против России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:44 13.11.2025 (обновлено: 02:51 13.11.2025)
"Хотят расширить войну". На Западе предупредили о новом плане против России
"Хотят расширить войну". На Западе предупредили о новом плане против России - РИА Новости, 13.11.2025
"Хотят расширить войну". На Западе предупредили о новом плане против России
Европейские лидеры и Североатлантический альянс решили превратить украинский конфликт в войну между Европой и Россией, сообщил американский экономист, профессор РИА Новости, 13.11.2025
"Хотят расширить войну". На Западе предупредили о новом плане против России

Хадсон: Запад хочет расширить конфликт на Украине до войны между Европой и РФ

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский военнослужащий во время учений НАТО на полигоне в Смардане, Румыния
Французский военнослужащий во время учений НАТО на полигоне в Смардане, Румыния - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский военнослужащий во время учений НАТО на полигоне в Смардане, Румыния. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Европейские лидеры и Североатлантический альянс решили превратить украинский конфликт в войну между Европой и Россией, сообщил американский экономист, профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала.
"Неоконсерваторы и группа НАТО, включая Марка Рютте, решили, что хотят расширить войну между Украиной и Россией до войны между Европой и Россией или, по крайней мере, запугать Европу и заставить ее думать, что война неизбежна, чтобы, по сути, создать своего рода военное кейнсианство", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Испытательный срок для Украины закончится развалом Евросоюза
8 ноября, 08:00
При этом профессор почеркнул, что речь идет не о вторжении на российскую территорию, а о дистанционных методах ведения боевых действий.
"Любой конфликт с Россией будет вестись с применением ракет — и только ракет. Они могут быть запущены с воздуха, с подводных лодок или с кораблей, но это будет именно ракетный тип конфликта", — сказал Хадсон.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Воруют все: русофобия приносит ЕС и НАТО колоссальные прибыли
10 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаМарк РюттеНАТОРоссияУкраина
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
