"Хотят расширить войну". На Западе предупредили о новом плане против России

При этом профессор почеркнул, что речь идет не о вторжении на российскую территорию, а о дистанционных методах ведения боевых действий.

"Любой конфликт с Россией будет вестись с применением ракет — и только ракет. Они могут быть запущены с воздуха, с подводных лодок или с кораблей, но это будет именно ракетный тип конфликта", — сказал Хадсон.