14:33 13.11.2025
Еврокомиссия начала расследование против Red Bull
еврокомиссия
евросоюз
в мире
Еврокомиссия начала расследование против Red Bull

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) начала расследование по поводу возможного антиконкурентного поведения производителя энергетических напитков Red Bull, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕК.
"Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, не ограничивала ли компания Red Bull конкуренцию на рынке энергетических напитков незаконным образом, нарушая правила ЕС о конкуренции, которые запрещают злоупотребление доминирующим положением на рынке", - сказано в документе.
Уточняется, что у ЕК имеются сведения о том, что компания Red Bull могла разработать стратегию, действующую на всём пространстве Европейской экономической зоны, с целью ограничить конкуренцию со стороны энергетических напитков объёмом более 250 миллилитров в точках продаж, где напитки приобретаются для употребления вне места покупки - таких как супермаркеты и магазины при автозаправках.
"Это первое официальное расследование ЕК по поводу возможного злоупотребления, связанного с неправомерным использованием поставщиком своей позиции в управлении категорией с целью ограничить или поставить в невыгодное положение конкурирующие продукты. Если эти практики подтвердятся, они могут нарушать правила ЕС в области конкуренции, запрещающие злоупотребление доминирующим положением. Теперь ЕК проведёт углублённое расследование в первоочередном порядке. Открытие официального расследования не предвосхищает его итогов", - говорится в заявлении.
