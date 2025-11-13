Еврокомиссия начала расследование против Red Bull

"Это первое официальное расследование ЕК по поводу возможного злоупотребления, связанного с неправомерным использованием поставщиком своей позиции в управлении категорией с целью ограничить или поставить в невыгодное положение конкурирующие продукты. Если эти практики подтвердятся, они могут нарушать правила ЕС в области конкуренции, запрещающие злоупотребление доминирующим положением. Теперь ЕК проведёт углублённое расследование в первоочередном порядке. Открытие официального расследования не предвосхищает его итогов", - говорится в заявлении.