09:53 13.11.2025 (обновлено: 10:22 13.11.2025)
В Европарламенте призвали активизировать контакты России и ЕС
Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер перед поездкой в Сочи заявил РИА Новости, что считает необходимым активизировать контакты между политиками ЕС и... РИА Новости, 13.11.2025
в мире
россия
люксембург (округ)
сочи
фернан картайзер
евросоюз
брикс
в мире, россия, люксембург (округ), сочи, фернан картайзер, евросоюз, брикс
В мире, Россия, Люксембург (округ), Сочи, Фернан Картайзер, Евросоюз, БРИКС
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер перед поездкой в Сочи заявил РИА Новости, что считает необходимым активизировать контакты между политиками ЕС и России.
Картайзер примет участие в форуме "БРИКС - Европа" 14 и 15 ноября.
"Это очень важный (форум - ред.), поскольку это одна из очень немногих возможностей встретиться между политиками ЕС и России. На мой взгляд, необходимо активизировать эти контакты", - сказал он.
Евродепутат добавил, что у него запланированы двусторонние встречи с российскими политиками и политиками из стран БРИКС в Сочи, и что другие евродепутаты будут на месте, однако без дополнительных подробностей.
ЕП не возмещает расходы на поездки в Россию, рассказал евродепутат
ЕП не возмещает расходы на поездки в Россию, рассказал евродепутат
