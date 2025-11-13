Более половины украинцев поддерживают отставку Ермака

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Более 60% жителей Украины поддерживают отставку Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинской исследовательской компанией "Социополис".
Он проводился с 19 по 25 сентября методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1007 респондентов. Теоретическая статистическая погрешность репрезентативности не превышает 3,1% для данных, близких к 50%; 2,7% - для данных, близких к 25% и 75%; 2,5% для данных, близких к 20% и 80%.
"Согласно результатам опроса, большинство жителей Украины - 62,2% - поддерживает отставку Андрея Ермака с должности главы офиса президента Украины. Не поддерживают отставку Андрея Ермака 21,2% опрошенных, а 16,5% респондентов не определились с ответом на этот вопрос", - свидетельствуют результаты опроса, опубликованного на сайте "Социополис".
Согласно результатам опроса, 73,9% респондентов считают, что уровень коррупции на Украине с 2022 года увеличился, 18,4% считают, что остался на том же уровне, 6,1% - что уменьшился, 1,6% - затруднились ответить. При этом 25,5% считают, что коррупции способствует Владимир Зеленский и его офис, 19,1% ответили, что депутаты Рады, 16,2, что сами люди, 8,4%, что правоохранительные органы, 6,5%, что суды, 3,2%, что антикоррупционные органы, 2,8 % ответили, что оппозиционные политики, 1,9% - назвали кабмин, еще 7,6 и 8,9% дали свой ответ или затруднились ответить.
Накануне депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики на Украине призвала к чисткам в офисе Владимира Зеленского и отставке его главы Андрея Ермака.
Ермак предложил Зеленскому реформировать его офис
22 августа, 09:50