В Ереване задержали двух оппозиционеров по подозрению в хулиганстве

ЕРЕВАН, 13 ноя – РИА Новости. Два армянских оппозиционера Вазген Сагателян и Нарек Самсонян задержаны по подозрению в хулиганстве, предположительно, на основании жалобы спикера парламента Алена Симоняна, сообщил адвокат Рубен Меликян.