В Ереване задержали двух оппозиционеров по подозрению в хулиганстве
Два армянских оппозиционера Вазген Сагателян и Нарек Самсонян задержаны по подозрению в хулиганстве, предположительно, на основании жалобы спикера парламента... РИА Новости, 13.11.2025
В Ереване задержали двух оппозиционеров по подозрению в хулиганстве
Адвокат Меликян: двух армянских оппозиционеров задержали по делу о хулиганстве