В Ереване задержали двух оппозиционеров по подозрению в хулиганстве
10:10 13.11.2025
В Ереване задержали двух оппозиционеров по подозрению в хулиганстве
в мире
армения
ереван
россия
никол пашинян
серж саргсян
youtube
facebook
армения
ереван
россия
армения, ереван, россия, никол пашинян, серж саргсян, youtube, facebook
В мире, Армения, Ереван, Россия, Никол Пашинян, Серж Саргсян, YouTube, Facebook
В Ереване задержали двух оппозиционеров по подозрению в хулиганстве

Адвокат Меликян: двух армянских оппозиционеров задержали по делу о хулиганстве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Полиция в Армении
Полиция в Армении - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Полиция в Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 ноя – РИА Новости. Два армянских оппозиционера Вазген Сагателян и Нарек Самсонян задержаны по подозрению в хулиганстве, предположительно, на основании жалобы спикера парламента Алена Симоняна, сообщил адвокат Рубен Меликян.
Самсонян и Сагателян являются соведущими популярного канала на YouTube. В марте 2024 года они были задержаны за оскорбление премьера Армении Никола Пашиняна и провели под арестом два месяца. В мае 2025 года суд в Ереване их оправдал.
"В отношении Вазгена Сагателяна и Нарека Самсоняна заведено дело по статье "хулиганство", - сообщил адвокат в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его мнению, подобная ситуация возникла после интервью на канале задержанных бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, когда спикер парламента оскорбил ведущих, а они в резкой форме ответили ему, не использовав при этом нецензурных выражений. "Где здесь хулиганство? Здесь нет даже намека на преступление", - заявил адвокат.
Автомобиль полиции в Ереване, Армения - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В Армении суд на месяц арестовал племянника католикоса всех армян
3 ноября, 20:51
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
