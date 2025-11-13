Рейтинг@Mail.ru
Удмуртская Республика
 
10:32 13.11.2025
Бречалов рассказал об увеличении экспорта товаров из Удмуртии в ОАЭ
александр бречалов, оаэ, персидский залив
Удмуртская Республика, Александр Бречалов, ОАЭ, Персидский залив
Бречалов рассказал об увеличении экспорта товаров из Удмуртии в ОАЭ

УФА, 13 ноя – РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты в первом полугодии 2025 года стали главными потребителями товаров удмуртских производителей среди стран Персидского залива: экспорт превысил годовое значение 2024 года, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.
В пресс-службе главы региона сообщают, что Бречалов провел рабочую встречу с генеральным директором AIM Global Foundation Валидом Фаргхалом. Они обсудили развитие партнерских отношений между Удмуртией и ОАЭ.
По данным пресс-службы, независимая международная организация, которую возглавляет Фаргхал, занимается налаживанием эффективного экономического партнерства между странами и субъектами Ближнего Востока, Африки и России. В 2025 году на одной из площадок ПМЭФ между Удмуртией и организацией был подписан меморандум о взаимопонимании. Документ подразумевает развитие взаимовыгодных связей во всех отраслях, расширение деловых контактов между Удмуртией и ОАЭ. Это соответствует целям национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который реализуется по решению президента России Владимира Путина.
"Сегодня расширение российско-арабского партнерства — одно из перспективных направлений команды Удмуртии. А сотрудничество с главным инвестиционным фондом ОАЭ - важный инструмент для этого. По итогам первого полугодия 2025 года Объединенные Арабские Эмираты стали главными потребителями товаров удмуртских производителей среди стран Персидского залива. Только за это полугодие экспорт в ОАЭ уже втрое превысил годовое значение 2024 года. Мы отправляем в Эмираты промышленные машины и косметические средства, пищевые красители и даже веники. У наших бизнесменов есть еще много классной продукции, которая может заинтересовать заграничных партнеров. В декабре во время бизнес-миссии в ОАЭ наши предприниматели это продемонстрируют", - приводятся слова Бречалова в сообщении.
Он добавил, что Удмуртия готова экспортировать в ОАЭ нефтегазовое оборудование, модульные строительные леса, анодированное светотехническое оборудование, алюминиевый профиль любой сложности, детские и спортивные площадки, парки и глэмпинги, крупы, комбикорма и другую сельскохозяйственную продукцию, IТ-решения.
В сообщении отмечается, что потенциал республики презентовали также министр экономики Удмуртии Анна Слугина и министр по туризму региона Юлия Бадаш.
"Фаргхал выразил уверенность в расширении взаимовыгодного партнерства. Он подчеркнул, что такие встречи — отличная возможность получить актуальную для бизнеса обеих сторон информацию. На встрече иностранным гостям рассказали и о туристическом потенциале региона", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что Бречалов пригласил Фаргхала на традиционный этногастрофестиваль "Всемирный день пельменя" в январе 2026 года.
"Транснефть" является главным партнером в реализации нацпроектов в Удмуртии
11 ноября, 17:31
 
Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловОАЭПерсидский залив
 
 
