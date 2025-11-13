Бречалов рассказал об увеличении экспорта товаров из Удмуртии в ОАЭ

УФА, 13 ноя – РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты в первом полугодии 2025 года стали главными потребителями товаров удмуртских производителей среди стран Персидского залива: экспорт превысил годовое значение 2024 года, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

В пресс-службе главы региона сообщают, что Бречалов провел рабочую встречу с генеральным директором AIM Global Foundation Валидом Фаргхалом. Они обсудили развитие партнерских отношений между Удмуртией и ОАЭ.

По данным пресс-службы, независимая международная организация, которую возглавляет Фаргхал, занимается налаживанием эффективного экономического партнерства между странами и субъектами Ближнего Востока, Африки и России. В 2025 году на одной из площадок ПМЭФ между Удмуртией и организацией был подписан меморандум о взаимопонимании. Документ подразумевает развитие взаимовыгодных связей во всех отраслях, расширение деловых контактов между Удмуртией и ОАЭ. Это соответствует целям национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

"Сегодня расширение российско-арабского партнерства — одно из перспективных направлений команды Удмуртии. А сотрудничество с главным инвестиционным фондом ОАЭ - важный инструмент для этого. По итогам первого полугодия 2025 года Объединенные Арабские Эмираты стали главными потребителями товаров удмуртских производителей среди стран Персидского залива. Только за это полугодие экспорт в ОАЭ уже втрое превысил годовое значение 2024 года. Мы отправляем в Эмираты промышленные машины и косметические средства, пищевые красители и даже веники. У наших бизнесменов есть еще много классной продукции, которая может заинтересовать заграничных партнеров. В декабре во время бизнес-миссии в ОАЭ наши предприниматели это продемонстрируют", - приводятся слова Бречалова в сообщении.

Он добавил, что Удмуртия готова экспортировать в ОАЭ нефтегазовое оборудование, модульные строительные леса, анодированное светотехническое оборудование, алюминиевый профиль любой сложности, детские и спортивные площадки, парки и глэмпинги, крупы, комбикорма и другую сельскохозяйственную продукцию, IТ-решения.

В сообщении отмечается, что потенциал республики презентовали также министр экономики Удмуртии Анна Слугина и министр по туризму региона Юлия Бадаш.

"Фаргхал выразил уверенность в расширении взаимовыгодного партнерства. Он подчеркнул, что такие встречи — отличная возможность получить актуальную для бизнеса обеих сторон информацию. На встрече иностранным гостям рассказали и о туристическом потенциале региона", - говорится в сообщении пресс-службы.