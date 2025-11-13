Молдавия теряет деньги, пока власти саботируют реформы, считает эксперт

КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии саботируют реформы, которые должны были способствовать развитию страны, из-за чего республика теряет средства от внешних партнеров, заявил в четверг эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.

Во вторник экс-премьер Молдавии Владимир Филат сообщил, что МВФ прекратил финансирование, республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года. По его словам, то, что власти называют "бюрократической задержкой", на самом деле является серьёзной потерей доверия и доказательством краха стратегии "управления в долг". Экс-премьер отметил, что программа с МВФ превратилась в череду невыполненных обещаний, а реформы в энергетике, налоговой политике, корпоративном управлении и борьбе с коррупцией остались лишь на бумаге.

"Главная проблема Молдавии — саботаж реформ, а не потерянные 2,9 миллиарда леев. Именно из-за невыполнения обязательств МВФ впервые в истории заморозил два транша. После первой приостановки власти скрывали разрыв отношений почти год. Истинная беда Молдовы — разрушенные реформы, на которых должно было строиться развитие", - заявил Ионицэ на брифинге.

По его словам, причины такой ситуации - это хаотичное управление бюджетом, когда доходы растут медленно, а расходы и дефицит — взрывными темпами.

"В таких условиях нельзя развивать страну. МВФ справедливо остановил финансирование, а попытки найти других доноров без реформ только усугубляют проблему", - подчеркнул эксперт.

В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы в Молдавии на 40 месяцев, планировалось, что в течение этого времени страна получит 590 миллионов долларов. В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен до 805 миллионов долларов. В декабре 2023 года была утверждена новая программа на сумму около 175 миллионов долларов.