Молдавия теряет деньги, пока власти саботируют реформы, считает эксперт - РИА Новости, 13.11.2025
16:33 13.11.2025
Молдавия теряет деньги, пока власти саботируют реформы, считает эксперт
в мире, молдавия, владимир филат, мвф
В мире, Молдавия, Владимир Филат, МВФ
Молдавия теряет деньги, пока власти саботируют реформы, считает эксперт

Ионицэ: Молдавия теряет средства, пока власти саботируют реформы

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии саботируют реформы, которые должны были способствовать развитию страны, из-за чего республика теряет средства от внешних партнеров, заявил в четверг эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.
Во вторник экс-премьер Молдавии Владимир Филат сообщил, что МВФ прекратил финансирование, республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года. По его словам, то, что власти называют "бюрократической задержкой", на самом деле является серьёзной потерей доверия и доказательством краха стратегии "управления в долг". Экс-премьер отметил, что программа с МВФ превратилась в череду невыполненных обещаний, а реформы в энергетике, налоговой политике, корпоративном управлении и борьбе с коррупцией остались лишь на бумаге.
"Главная проблема Молдавии — саботаж реформ, а не потерянные 2,9 миллиарда леев. Именно из-за невыполнения обязательств МВФ впервые в истории заморозил два транша. После первой приостановки власти скрывали разрыв отношений почти год. Истинная беда Молдовы — разрушенные реформы, на которых должно было строиться развитие", - заявил Ионицэ на брифинге.
По его словам, причины такой ситуации - это хаотичное управление бюджетом, когда доходы растут медленно, а расходы и дефицит — взрывными темпами.
"В таких условиях нельзя развивать страну. МВФ справедливо остановил финансирование, а попытки найти других доноров без реформ только усугубляют проблему", - подчеркнул эксперт.
В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы в Молдавии на 40 месяцев, планировалось, что в течение этого времени страна получит 590 миллионов долларов. В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен до 805 миллионов долларов. В декабре 2023 года была утверждена новая программа на сумму около 175 миллионов долларов.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
