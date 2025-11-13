Рейтинг@Mail.ru
Экс-президент Молдавии прокомментировал блокировку транша МВФ - РИА Новости, 13.11.2025
09:34 13.11.2025
Экс-президент Молдавии прокомментировал блокировку транша МВФ
Экс-президент Молдавии прокомментировал блокировку транша МВФ
Экс-президент Молдавии прокомментировал блокировку транша МВФ

Воронин: блокировка транша МВФ станет сигналом инвесторам Молдавии

КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Блокировка транша для Молдавии от Международного валютного фонда (МВФ) станет сигналом для крупных инвесторов о том, что с республикой пока стоит прекратить сотрудничество, считает экс-президент, лидер оппозиционной в стране коммунистической партии Владимир Воронин.
Во вторник экс-премьер Молдавии Владимир Филат сообщил, что МВФ прекратил финансирование, республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года. По его словам, то, что власти называют "бюрократической задержкой", на самом деле является серьезной потерей доверия и доказательством краха стратегии "управления в долг". Экс-премьер отметил, что программа с МВФ превратилась в череду невыполненных обещаний - реформы в энергетике, налоговой политике, корпоративном управлении и борьбе с коррупцией остались лишь на бумаге.
"Безусловно, это станет сигналом, потому что зарубежные инвесторы, когда дают кредиты, ни чем не рискуют, потому что у них есть гарантия МВФ, что эти кредиты будут им возвращены. А сейчас они задумаются: а куда мы даем деньги, а на что мы даем деньги?", - заявил Воронин в эфире телеканала "Первый в Молдове".
Он отметил, что лично не видел отчета о том, как в международной организации узнали о неэффективном использовании Молдавией кредитов.
"Скорее всего, они (власти - ред.) проворовались. Об этом шли разговоры в кулуарах парламента. Но документы мы не видели и не можем утверждать. Скорее всего взяли те деньги, и использовали неизвестно на что", - отметил Воронин.
В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы в Молдавии на 40 месяцев, планировалось, что в течение этого времени страна получит 590 миллионов долларов. В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен до 805 миллионов долларов. В декабре 2023 года была утверждена новая программа на сумму около 175 миллионов долларов.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
