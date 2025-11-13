Рейтинг@Mail.ru
15:47 13.11.2025
технологии, сша, европа, дональд трамп, еврокомиссия, google, евросоюз
Технологии, США, Европа, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Google, Евросоюз
ЕК начала расследование против Google из-за возможного нарушения закона ЕС

© AP Photo / Patricia De Melo MoreiraЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Patricia De Melo Moreira
Логотип Google. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) начала расследование в отношении Google в связи с возможным нарушением законодательства ЕС о цифровых рынках, говорится в опубликованном заявлении на сайте ЕК.
"Европейская комиссия официально начала сегодня процедуру, направленную на определение того, предоставляет ли Google справедливые, разумные и недискриминационные условия доступа для веб-сайтов издателей в поисковой системе Google Search, что является обязательством в соответствии с законодательством о цифровых рынках", - сказано в документе.
Уточняется, что проверки ЕК показали, что Google, основываясь на своей "политике злоупотребления репутацией сайта", понижает в рейтинге новостные СМИ, а также веб-сайты и контент других издателей в результатах поиска Google, когда эти сайты размещают материалы от коммерческих партнёров.
"Открытие процедуры не предвосхищает установления несоответствия. Это лишь означает, что Еврокомиссия продолжит рассмотрение дела. Если ЕК обнаружит доказательства несоответствия, она уведомит Alphabet о своих предварительных выводах и объяснит, какие меры она намерена принять или какие меры Alphabet должна предпринять для эффективного устранения озабоченностей ЕК. Еврокомиссия будет стремиться завершить своё расследование в течение 12 месяцев с момента открытия процедуры", - добавляется в заявлении.
В случае нарушения Еврокомиссия может наложить штрафы в размере до 10% от общего мирового оборота компании и до 20% в случае повторного нарушения.
В начале октября антимонопольный орган ЕС оштрафовал Google на 2,95 миллиарда евро за антиконкурентную практику в сфере рекламных технологий. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что не признает штрафы судов в Европе против Google и Apple.
