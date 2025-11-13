ЕК начала расследование в отношении Google

"Открытие процедуры не предвосхищает установления несоответствия. Это лишь означает, что Еврокомиссия продолжит рассмотрение дела. Если ЕК обнаружит доказательства несоответствия, она уведомит Alphabet о своих предварительных выводах и объяснит, какие меры она намерена принять или какие меры Alphabet должна предпринять для эффективного устранения озабоченностей ЕК. Еврокомиссия будет стремиться завершить своё расследование в течение 12 месяцев с момента открытия процедуры", - добавляется в заявлении.