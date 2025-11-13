Рейтинг@Mail.ru
Пять туристов из России пострадали в ДТП в Египте - РИА Новости, 13.11.2025
22:49 13.11.2025 (обновлено: 23:15 13.11.2025)
Пять туристов из России пострадали в ДТП в Египте
Пять туристов из России пострадали в ДТП в Египте - РИА Новости, 13.11.2025
Пять туристов из России пострадали в ДТП в Египте
Пять туристов из РФ пострадали в результате второго за неделю ДТП в египетской провинции Красное море, сообщил РИА Новости источник в медицинских службах. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T22:49:00+03:00
2025-11-13T23:15:00+03:00
красное море
россия
египет
происшествия
красное море
россия
египет
красное море, россия, египет, происшествия
Красное море, Россия, Египет, Происшествия
Пять туристов из России пострадали в ДТП в Египте

Пять россиян пострадали во втором за неделю ДТП в Египте

КАИР, 13 ноя - РИА Новости. Пять туристов из РФ пострадали в результате второго за неделю ДТП в египетской провинции Красное море, сообщил РИА Новости источник в медицинских службах.
"На трассе Марса-Алам - Эль-Кусейр в провинции Красное море произошло столкновение двух автомобилей - легкового (автомобиля) и туристического микроавтобуса. В результате аварии погиб один гражданин Египта, семеро получили травмы, среди них пятеро россиян и двое азербайджанцев", - рассказал источник.
Собеседник агентства также сообщил, что пострадавшие доставлены в центральную больницу "Эль-Кусейр". Он отметил, что среди пострадавших есть и один гражданин ФРГ.
В массовом ДТП в Дагестане погиб один человек
Красное мореРоссияЕгипетПроисшествия
 
 
