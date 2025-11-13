Пять туристов из России пострадали в ДТП в Египте

https://ria.ru/20251113/egipet-2054874365.html
Пять туристов из РФ пострадали в результате второго за неделю ДТП в египетской провинции Красное море, сообщил РИА Новости источник в медицинских службах. РИА Новости, 13.11.2025
