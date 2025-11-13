Рейтинг@Mail.ru
В Люберцах маршрутка столкнулась с грузовиком
17:42 13.11.2025 (обновлено: 17:46 13.11.2025)
В Люберцах маршрутка столкнулась с грузовиком
Маршрутка столкнулась с грузовиком и въехала в дорожное ограждение в подмосковных Люберцах, пострадали два человека, сообщили в пресс-службе подмосковного... РИА Новости, 13.11.2025
В Люберцах маршрутка столкнулась с грузовиком

© Фото : ГУ МВД России по Московской областиПоследствия ДТП с участием маршрутки в городском округе Люберцы
© Фото : ГУ МВД России по Московской области
Последствия ДТП с участием маршрутки в городском округе Люберцы
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Маршрутка столкнулась с грузовиком и въехала в дорожное ограждение в подмосковных Люберцах, пострадали два человека, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
"Сегодня на 26-м километре Новорязанского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1982 года рождения, управляя маршрутным такси, совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем, после чего маршрутное такси наехало на дорожное ограждение", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в результате ДТП пострадали два человека, они обратились за медицинской помощью.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Автобус врезался в грузовик на трассе М-2 Крым - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
В Подмосковье автобус врезался в грузовик на трассе, есть пострадавшие
13 июня, 17:45
 
