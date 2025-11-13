https://ria.ru/20251113/dtp-2054827547.html
В Люберцах маршрутка столкнулась с грузовиком
В Люберцах маршрутка столкнулась с грузовиком
В Люберцах маршрутка столкнулась с грузовиком
Маршрутка столкнулась с грузовиком и въехала в дорожное ограждение в подмосковных Люберцах, пострадали два человека, сообщили в пресс-службе подмосковного...
В Люберцах маршрутка столкнулась с грузовиком
В Люберцах два человека пострадали при столкновении маршрутки с грузовиком
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Маршрутка столкнулась с грузовиком и въехала в дорожное ограждение в подмосковных Люберцах, пострадали два человека, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
"Сегодня на 26-м километре Новорязанского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1982 года рождения, управляя маршрутным такси, совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем, после чего маршрутное такси наехало на дорожное ограждение", - говорится в сообщении
.
В ведомстве отметили, что в результате ДТП пострадали два человека, они обратились за медицинской помощью.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.