В Костромской области столкнулись семь машин, есть погибшие

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Два человека погибли при столкновении семи автомобилей в Костромской области, сообщила прокуратура региона.

На месте массового ДТП в Костромской области

Водитель автомобиля "Камаз" - мужчина 1961 года рождения - не смог уйти от столкновения. Он с телесными повреждениями госпитализирован в районную больницу, отмечает прокуратура.