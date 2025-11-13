Рейтинг@Mail.ru
В Костромской области столкнулись семь машин, есть погибшие
12:50 13.11.2025
В Костромской области столкнулись семь машин, есть погибшие
В Костромской области столкнулись семь машин, есть погибшие - РИА Новости, 13.11.2025
В Костромской области столкнулись семь машин, есть погибшие
Два человека погибли при столкновении семи автомобилей в Костромской области, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 13.11.2025
© Фото : Прокуратура Костромской областиНа месте массового ДТП в Костромской области
На месте массового ДТП в Костромской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : Прокуратура Костромской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Два человека погибли при столкновении семи автомобилей в Костромской области, сообщила прокуратура региона.
Сообщается, что утром в четверг на 29-м километре федеральной автодороги "Кострома - Шарья - Киров - Пермь" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи транспортных средств.
© Фото : Прокуратура Костромской областиНа месте массового ДТП в Костромской области
На месте массового ДТП в Костромской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : Прокуратура Костромской области
На месте массового ДТП в Костромской области
"Предварительно установлено, что в районе деревни Володино в Судиславском районе произошло лобовое столкновение автомобиля "Газель" и грузового автомобиля марки Scania, из-за чего столкнулись еще пять автомобилей. В результате ДТП водитель автомобиля "Газель" и его пассажир погибли", - говорится в сообщении.
Водитель автомобиля "Камаз" - мужчина 1961 года рождения - не смог уйти от столкновения. Он с телесными повреждениями госпитализирован в районную больницу, отмечает прокуратура.
"Водитель фуры не учел погодные условия, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Газель". На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится проверка", - сообщает УМВД по Костромской области.
