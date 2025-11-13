В Костромской области столкнулись семь машин, есть погибшие

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Два человека погибли при столкновении семи автомобилей в Костромской области, сообщила прокуратура региона.
"Предварительно установлено, что в районе деревни Володино в Судиславском районе произошло лобовое столкновение автомобиля "Газель" и грузового автомобиля марки Scania, из-за чего столкнулись еще пять автомобилей. В результате ДТП водитель автомобиля "Газель" и его пассажир погибли", - говорится в сообщении.
Водитель автомобиля "Камаз" - мужчина 1961 года рождения - не смог уйти от столкновения. Он с телесными повреждениями госпитализирован в районную больницу, отмечает прокуратура.
"Водитель фуры не учел погодные условия, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Газель". На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится проверка", - сообщает УМВД по Костромской области.