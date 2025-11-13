ЦБ прорабатывает дифференцированный подход к дропперам

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Банк России прорабатывает дифференцированный подход, при котором длительность нахождения сведений о человеке в базе данных о мошеннических операциях будет зависеть от того, сколько раз он "оступился", сообщил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. Самых злостных дропперов могут поместить в черный список на 10 лет.

"Мы прорабатываем дифференцированный подход, при котором продолжительность нахождения сведений о человеке в базе данных будет зависеть от того, сколько раз он "оступился". Например, при первом попадании сведений в базу – один год", - сказал он.

"Но если выявлено неоднократное участие человека в выводе и обналичивании похищенных денег, то есть он делает это осознанно, то ограничительные меры должны быть более серьезными. Поэтому при повторном попадании данных в базу предполагается, что этот срок может составить три года. Если человек в третий раз попался на мошенничестве, то от пяти до 10 лет", - добавил Уваров

Директор департамента ЦБ отметил, что среди дропперов много молодых ребят, которые были втянуты в криминальные схемы обещаниями легкого заработка из-за своей неопытности и неосведомленности.