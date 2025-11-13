https://ria.ru/20251113/droppery-2054662417.html
ЦБ прорабатывает дифференцированный подход к дропперам
ЦБ прорабатывает дифференцированный подход к дропперам - РИА Новости, 13.11.2025
ЦБ прорабатывает дифференцированный подход к дропперам
Банк России прорабатывает дифференцированный подход, при котором длительность нахождения сведений о человеке в базе данных о мошеннических операциях будет... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T08:31:00+03:00
2025-11-13T08:31:00+03:00
2025-11-13T08:31:00+03:00
россия
вадим уваров
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557141_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_ad3202d171887aa641884733d23a0760.jpg
https://ria.ru/20250515/mvd-2017151604.html
https://ria.ru/20250729/mvd-2032051820.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557141_209:72:2769:1992_1920x0_80_0_0_c1f5a9b6d2e2439fd0a93750a51a6713.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вадим уваров, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Вадим Уваров, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ прорабатывает дифференцированный подход к дропперам
ЦБ предложил включать злостных дропперов в черный список на срок до 10 лет
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Банк России прорабатывает дифференцированный подход, при котором длительность нахождения сведений о человеке в базе данных о мошеннических операциях будет зависеть от того, сколько раз он "оступился", сообщил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. Самых злостных дропперов могут поместить в черный список на 10 лет.
"Мы прорабатываем дифференцированный подход, при котором продолжительность нахождения сведений о человеке в базе данных будет зависеть от того, сколько раз он "оступился". Например, при первом попадании сведений в базу – один год", - сказал он.
"Но если выявлено неоднократное участие человека в выводе и обналичивании похищенных денег, то есть он делает это осознанно, то ограничительные меры должны быть более серьезными. Поэтому при повторном попадании данных в базу предполагается, что этот срок может составить три года. Если человек в третий раз попался на мошенничестве, то от пяти до 10 лет", - добавил Уваров
.
Директор департамента ЦБ
отметил, что среди дропперов много молодых ребят, которые были втянуты в криминальные схемы обещаниями легкого заработка из-за своей неопытности и неосведомленности.
"Наверняка многие из них не понимали, с какими трудностями и ограничениями им придется столкнуться. Невозможность пользоваться дистанционными банковскими услугами – хороший урок для таких людей, но на всю жизнь лишать их финансовых сервисов тоже неправильно", - отметил Уваров.