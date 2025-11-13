https://ria.ru/20251113/drony-2054834827.html
ПВО сбила 14 дронов ВСУ над российскими регионами
ПВО сбила 14 дронов ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 13.11.2025
ПВО сбила 14 дронов ВСУ над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО вечером в четверг сбили 14 украинских беспилотников над Курской областью, Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2025
ПВО сбила 14 дронов ВСУ над российскими регионами
