Дронов: проект медсопровождения для пожилых новгородцев запустят в 2026 г
14:15 13.11.2025
Дронов: проект медсопровождения для пожилых новгородцев запустят в 2026 г
новгородская область
проект
новгородская область
2025
новгородская область, проект
Новгородская область, Проект
© Фото : Пресс-служба губернатора Новгородской областиАлександр Дронов на встрече с директором благотворительного фонда "Старость в радость" Елизаветой Олескиной
© Фото : Пресс-служба губернатора Новгородской области
Александр Дронов на встрече с директором благотворительного фонда "Старость в радость" Елизаветой Олескиной
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Проект медсопровождения для пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся в уходе после выписки из больницы, запустят в Новгородской области в 2026 году, сообщил губернатор региона Александр Дронов.
"В следующем году в Новгородской области для старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья появится новый проект "Маршрут заботы"… Проект позволит создать систему бесшовного сопровождения нуждающихся в уходе людей от выписки из больницы до оказания помощи на дому", - сообщил Дронов в своем Telegram-канале.
© Фото : Пресс-служба губернатора Новгородской областиЕлизавета Олескина
© Фото : Пресс-служба губернатора Новгородской области
Елизавета Олескина
Губернатор уточнил, что о реализации проекта он договорился с директором благотворительного фонда "Старость в радость" Елизаветой Олескиной. По словам Дронова, в рамках проекта команды медиков и соцработников будут оказывать поддержку людям после инсультов и других тяжелых заболеваний.
Как уточняет пресс-служба правительства региона, для каждого человека будет разработан индивидуальный маршрутный лист, по которому будет оказываться комплексная поддержка ему самому и его родным. Специалисты фонда "Старость в радость" будут обучать команды медиков и соцработников, обеспечивать методическое сопровождение, оказывать содействие региону в дооснащении пунктов проката технических средств реабилитации.
Регион работает с фондом с 2011 года. За это время реализовано множество проектов, направленных на усовершенствование оказания помощи пожилым людям и инвалидам. C 2023 года Новгородская область стала одним из пяти регионов, где в пилотном режиме началось внедрение системы долговременного ухода. Сейчас она охватывает более 2300 жителей области, за которыми ухаживают свыше 2000 человек.
 
