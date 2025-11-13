Дронов: проект медсопровождения для пожилых новгородцев запустят в 2026 г

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Проект медсопровождения для пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся в уходе после выписки из больницы, запустят в Новгородской области в 2026 году, сообщил губернатор региона Александр Дронов.

"В следующем году в Новгородской области для старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья появится новый проект "Маршрут заботы"… Проект позволит создать систему бесшовного сопровождения нуждающихся в уходе людей от выписки из больницы до оказания помощи на дому", - сообщил Дронов в своем Telegram-канале.

© Фото : Пресс-служба губернатора Новгородской области Елизавета Олескина © Фото : Пресс-служба губернатора Новгородской области Елизавета Олескина

Губернатор уточнил, что о реализации проекта он договорился с директором благотворительного фонда "Старость в радость" Елизаветой Олескиной. По словам Дронова, в рамках проекта команды медиков и соцработников будут оказывать поддержку людям после инсультов и других тяжелых заболеваний.

Как уточняет пресс-служба правительства региона, для каждого человека будет разработан индивидуальный маршрутный лист, по которому будет оказываться комплексная поддержка ему самому и его родным. Специалисты фонда "Старость в радость" будут обучать команды медиков и соцработников, обеспечивать методическое сопровождение, оказывать содействие региону в дооснащении пунктов проката технических средств реабилитации.