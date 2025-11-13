https://ria.ru/20251113/donor-2054833196.html
Почетными донорами России стали 555 жителей Подмосковья с начала года
С начала года в Московской области звание "Почетный донор России" получили 555 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 13.11.2025
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. С начала года в Московской области звание "Почетный донор России" получили 555 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
На сегодняшний день в Подмосковье проживает более 28 тысяч обладателей такого звания.
"С каждым годом в Подмосковье увеличивается количество активных и неравнодушных жителей, на регулярной основе сдающих кровь и ее компоненты, чтобы помочь людям, попавшим в беду", – подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства отметил, что большинство донаций выполняются на безвозмездной основе.
"С начала года в Московской области звание "Почетный донор России" получили 555 человек", – добавил министр.
Стать донором может любой житель региона старше 18 лет. У него не должно быть медицинских противопоказаний. Еще одно обязательное требование — прохождение обследования непосредственно перед процедурой. Сдать кровь можно как в медицинских учреждениях службы крови, так и во время выездных донорских акций.
По данным пресс-службы, чтобы получить статус почетного донора, необходимо сдать кровь 40 раз, плазму – 60 раз или сочетать обе процедуры.
Узнать подробности о присвоении звания "Почетный донор России" можно на сайте Московского областного центра крови.