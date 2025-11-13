https://ria.ru/20251113/donetsk-2054877514.html
В Донецке международная школа пострадала при атаке ВСУ
В Донецке международная школа пострадала при атаке ВСУ - РИА Новости, 13.11.2025
В Донецке международная школа пострадала при атаке ВСУ
Донецкая "Григорьевская международная школа" повреждена в результате атаки дрона ВСУ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T23:46:00+03:00
2025-11-13T23:46:00+03:00
2025-11-13T23:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg
https://ria.ru/20251113/rog-2054713409.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f503bfb5e618b5a2b94704d006aaafa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донецк
В Донецке международная школа пострадала при атаке ВСУ
В Донецке международная школа пострадала при атаке дрона ВСУ