Белый дом опубликовал эпитафию в память о шатдауне

"Шатдаун демократов, покойся с миром. 1 октября 2025 - 12 ноября 2025", - говорится в посте, опубликованном на официальной странице Белого дома в соцсети X. Надпись сопровождается видео-роликом с подборкой различных мемов, посвященных шатдауну, в том числе с изображениями растущей мексиканской шляпы-сомбреро у лидера демократов в палате представителей Хакима Джеффриса. Видео сопровождается лирической музыкальной композицией.