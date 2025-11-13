Рейтинг@Mail.ru
Белый дом опубликовал эпитафию в память о шатдауне
09:55 13.11.2025
Белый дом опубликовал эпитафию в память о шатдауне
Белый дом опубликовал эпитафию в память о шатдауне
Белый дом опубликовал эпитафию в память о шатдауне

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоБелый Дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Белый Дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Белый дом в четверг утром после подписания президентом США Дональдом Трампом документа, завершающего приостановку работы американского правительства, опубликовал эпитафию, посвященную прекращению шатдауна.
Трамп ранее подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня.
"Шатдаун демократов, покойся с миром. 1 октября 2025 - 12 ноября 2025", - говорится в посте, опубликованном на официальной странице Белого дома в соцсети X. Надпись сопровождается видео-роликом с подборкой различных мемов, посвященных шатдауну, в том числе с изображениями растущей мексиканской шляпы-сомбреро у лидера демократов в палате представителей Хакима Джеффриса. Видео сопровождается лирической музыкальной композицией.
С начала октября официальный аккаунт Белого дома в соцсети Х стал публиковать видео с Джеффрисом с наложенными пышными усами и сомбреро, которое, как обещал Белый дом, будет увеличиться с каждым днем шатдауна.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Шатдаун в США привел к массовому ущербу, заявил Трамп
Вчера, 06:28
 
