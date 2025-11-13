Путин отметил взаимодействие России и Китая в международных делах

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников диалога "Партия "Единая Россия" – Коммунистическая партия Китая", отметив, что взаимодействие РФ и КНР в международных делах способствует построению более справедливого миропорядка.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Сердечно приветствую вас по случаю открытия очередного, одиннадцатого заседания Диалога "Партия "Единая Россия" – Коммунистическая партия Китая"... Тесное взаимодействие Москвы и Пекина в международных делах, в том числе в рамках таких авторитетных объединений, как БРИКС и ШОС, способствует построению более справедливого и демократического многополярного миропорядка", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что отношения между двумя государствами динамично развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнёрства. По словам президента, РФ и КНР плодотворно сотрудничают на самых различных направлениях, реализуют масштабные совместные экономические, транспортные, энергетические и гуманитарные проекты.