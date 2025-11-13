В Тюмени проверят частный детский сад после жалобы на нарушение прав детей

ТЮМЕНЬ, 13 ноя – РИА Новости. Прокуратура и СУСК по Тюменской области проводят проверку по сообщениям о нарушении прав детей в одном из частных детских садов города Тюмени.
"В СМИ размещена публикация о нарушении прав малолетних воспитанников, в том числе при организации питания в частном детском саду "Маленькая страна" в областном центре. Прокуратура Калининского административного округа Тюмени организовала проведение проверки данной информации с привлечением контролирующих органов. Будет дана оценка действиям сотрудников детского сада и предпринимателя", - сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
В пресс-службе СУСК региона заявили, что инициировали процессуальную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ), так как в информации об инциденте указывается на применение сотрудниками детсада "методов воспитания, не соответствующих общепринятым педагогическим нормам, а также содержатся сведения о возможном нарушении прав несовершеннолетних, в том числе необоснованного ограничения в предоставлении полноценного питания".
