Рейтинг@Mail.ru
В Тюмени проверят частный детский сад после жалобы на нарушение прав детей - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/detsad-2054842164.html
В Тюмени проверят частный детский сад после жалобы на нарушение прав детей
В Тюмени проверят частный детский сад после жалобы на нарушение прав детей - РИА Новости, 13.11.2025
В Тюмени проверят частный детский сад после жалобы на нарушение прав детей
Прокуратура и СУСК по Тюменской области проводят проверку по сообщениям о нарушении прав детей в одном из частных детских садов города Тюмени. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T18:48:00+03:00
2025-11-13T18:48:00+03:00
происшествия
тюменская область
тюмень
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785292306_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_013365a64253cfe2f83450bf51a0b6ed.jpg
https://ria.ru/20251019/dagestan-2049241289.html
тюменская область
тюмень
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785292306_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_eee904878f957485f12121994d5ac33b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюменская область, тюмень, россия
Происшествия, Тюменская область, Тюмень, Россия
В Тюмени проверят частный детский сад после жалобы на нарушение прав детей

Прокуратура в Тюмени проверит частный детсад после жалобы о нарушении прав детей

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкРазвивающие игрушки в детском саду
Развивающие игрушки в детском саду - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Развивающие игрушки в детском саду . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЮМЕНЬ, 13 ноя – РИА Новости. Прокуратура и СУСК по Тюменской области проводят проверку по сообщениям о нарушении прав детей в одном из частных детских садов города Тюмени.
"В СМИ размещена публикация о нарушении прав малолетних воспитанников, в том числе при организации питания в частном детском саду "Маленькая страна" в областном центре. Прокуратура Калининского административного округа Тюмени организовала проведение проверки данной информации с привлечением контролирующих органов. Будет дана оценка действиям сотрудников детского сада и предпринимателя", - сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
В пресс-службе СУСК региона заявили, что инициировали процессуальную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ), так как в информации об инциденте указывается на применение сотрудниками детсада "методов воспитания, не соответствующих общепринятым педагогическим нормам, а также содержатся сведения о возможном нарушении прав несовершеннолетних, в том числе необоснованного ограничения в предоставлении полноценного питания".
Вид на город Дербент - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В Дагестане воспитательницу детского сада отстранили от работы
19 октября, 19:58
 
ПроисшествияТюменская областьТюменьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала